Doppel-Weltmeister in drei Tagen

Steffen Kretschmer

Hennigsdorf (MOZ) Bei günstigem Wetter erfolgte der Start der Altersklasse M80 bei den Weltmeisterschaften im Duathlon über 9,3 Kilometer Laufen, 33,8 Kilometer Radfahren und 5,6 Kilometer Laufen. Mittendrin im Geschehen in Dänemark: Lothar Bathe, Triathlet und Leichtathlet des SV Stahl Hennigsdorf. Der Oberhaveler kämpfte bei diesem Wettkampf etwas mit dem Wind, kam aber doch mit einer starken Zeit ins Ziel. Bathe bewältigte die gesamte Distanz in 2:38 Stunden. Auf der Ergebnistafel erschien Platz eins für den Hennigsdorfer, und damit ging der Weltmeistertitel und die dazugehörige Goldmedaille an ihn.

Zwei Tage später ging Lothar Bathe erneut an den Start bei der Duathlon-WM. Diesmal allerdings auf der Sprintdistanz. Das bedeutete, dass 5,9 Kilometer gelaufen, 19,9 Kilometer Rad gefahren und nochmals 2,4 Kilometer gelaufen werden mussten. Am dichtesten auf den Fersen war dem Stahl-Sportler bei diesem Wettkampf ein Amerikaner. Doch Bathe hatte das Glück, beim Radfahren eine schnelle Gruppe zu finden. So gelang es ihm, sich entscheidend absetzen zu können und am Ende mit knapp zwölf Minuten Vorsprung vor der Konkurrenz die Ziellinie als Erster zu überqueren (1:25 h). (fied)