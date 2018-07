Herbert Lange holt WM-Titel im Aquathlon

Steffen Kretschmer

Hennigsdorf (MOZ) Herbert Lange vom SV Stahl Hennigsdorf hatte sich als einziger Deutscher der Altersklasse 70 für die Weltmeisterschaft im Aquathlon und über die Langdistanz in Dänemark qualifiziert und startete für die Deutsche Nationalmannschaft. 3 000 Sportler aus 48 Ländern kämpften bei diesen Multisport-Wettkämpfen um Titel und Medaillen.

Die Aquathlon Weltmeisterschaften werden seit Jahren von den US-Amerikanern dominiert. Auch bei diesen Weltmeisterschaften gingen in der AK 70 gleich drei US-Oldies mit der Gewissheit an den Start, die Medaillen unter sich auskämpfen zu können. Sie hatten diese Rechnung aber ohne den 72-jährigen Oranienburger Herbert Lange gemacht. Sein Ziel war es, in die Phalanx der starken Amerikaner einzubrechen und eventuell eine Medaille zu ergattern. Dass er dann aber gleich bei seinem ersten Start bei einer WM im Aquath-lon die Favoriten hinter sich lassen und den Weltmeistertitel erringen konnte, überraschte ihn selber. Die Amerikaner beäugten sich beim Start gegenseitig, um ihre Siegchancen auszuloten. Lange und alle anderen Teilnehmer wurden nicht beachtet. Dies motivierte den Sportler des SV Stahl, seine Bestleistung abzurufen. Er wollte sich nicht schon vorher geschlagen geben, und legte sofort ein hohes Tempo vor.

Auf den 1 000 Metern in der 16 Grad kalten und vor allem sehr welligen Ostsee erschwamm sich Herbert Lange gleich einen ordentlichen Vorsprung vor den favorisierten Amerikanern und allen anderen. Dabei seien seine Voraussetzungen für das Wasser gar nicht mal optimal. „Von meiner Größe her bin ich überhaupt nicht fürs Schwimmen gemacht. Ich tue das nur einfach sehr gern und habe ja auch bis zu meinem 40. Lebensjahr Wasserball gespielt“, erzählt er. Er sei auch der einzige Teilnehmer im Feld ohne einen Neoprenanzug gewesen. Warum? „Weil ich sonst keine Luft bekomme.“

Und die brauchte Herbert Lange beim anschließenden 5-Kilometer-Lauf. Er hatte seine Gegner immer im Blick und konnte sie auf Abstand halten. „Ich war froh, dass ich mit meinen Kräften haushalten konnte. Ich konnte mich so schonen, da ich ja zwei Tage später den Triathlon auf der Langdistanz angehen wollte.“ Positiver Nebeneffekt: Für den WM-Titel reichte es.

So ging es für Herbert Lange nur wenig später mit dem Triathlon (Langdistanz) in Odense weiter. Auch hier hatte sich der Athlet des SV Stahl Hennigsdorf als einziger deutscher Starter qualifiziert. Nach den drei Kilometer Schwimmen im Salzwasser stieg Lange mit 16 Minuten Vorsprung vor dem späteren Sieger auf das Fahrrad. Mit diesem mussten 122 Kilometer in einem Rundkurs bewältigt werden. Größter Gegner war der starke Wind, „der gefühlt immer von vorne kam“. Der Oberhaveler erreichte dabei eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 31,2 Kilometer pro Stunde.

Bis zu diesem Zeitpunkt lief für den Stahl-Sportler nahezu alles glatt. Dann aber kamen die 31 Kilometer Laufen. Gleich zu Beginn hatte Lange mit Krämpfen zu kämpfen. „Da hatte ich alle Medaillenhoffnungen aufgegeben. Ich wollte nur ankommen und nicht aufgeben. Also lief ich verhalten weiter und machte sogar Gehpausen, nur um keine weiteren Krämpfe zu riskieren.“

Herbert Lange erreichte nach 8:35 Stunden das Ziel. An eine Medaille hatte er wegen der starken Konkurrenz nicht mehr gedacht. Umso überraschter war er dann, als er erfuhr, dass er sogar Zweiter geworden war, und das mit lediglich vier Minuten Rückstand auf den Spitzenreiter. „Schade, dass ich die Gegner nicht sehen konnte, sonst hätte ich schon noch einiges zulegen können“, sagt er. Dass er es auf das Treppchen schaffte, macht ihn dennoch sehr stolz. „Ich habe vor vier Jahren mit Triathlon angefangen. Eine WM war jetzt etwas Neues, sehr anspruchsvoll und die Langdistanz extrem. In meinem Alter gibt es ja nur noch wenige Sportler, die sich das zutrauen.“

In den kommenden Wochen und Monaten steht bei Lange ausschließlich schwimmen auf dem Programm. Denn im September steht die nächste große Veranstaltung in seinem Terminkalender. Bei der Europameisterschaft im Schwimmen in Slowenien ist er gleich für mehrere Disziplinen gemeldet. So zum Beispiel für 200 Meter Delphin, 200 Meter Brust, 200 Meter Rücken, 400 Meter Freistil, 200 Meter Lagen, 3 und 5 Kilometer Open Water. (skr)