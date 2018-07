Bunte Party am Stechlin

Matthias Henke

Neuglobsow (MOZ) Hoch her geht es am Sonnabend, 4. August, wieder auf dem Neuglobsower Festplatz sowie am Strand des Stechlinsees: Das Stechlinseefest lockt Besucher aus nah und fern an. Das Programm steht. Für einen kleinen Markt werden aber noch Händler gesucht.

Den ganzen Tag über soll dieserMarkt auf dem Festplatz sowie dem Weg hinab zum Badestrand stattfinden. Die Organisatoren um Ortsvorsteherin Kerstin Borret suchen noch Händler, die unter anderem traditionelles Handwerk, Kunstgewerbe und ähnliches anbieten. Besonders Trödler seien willkommen, heißt es. Eine kleine Standgebühr werde verlangt. Anmeldungen nimmt Kerstin Borret unter 033082 40600 entgegen.

Programmtechnisch wird Festbesuchern sowohl am Strand als auch auf dem Festplatz einiges geboten. Je nach Interesse gilt es, den einen oder den anderen Ort aufzusuchen. Am Strand beispielsweise wird ab 11 Uhr gebaggert und gepritscht, was das Zeug hält. Beim Beachvolleyballturnier wird um den Stechlinseepokal gekämpft. Anmeldungen für dieses Turnier nimmt im Vorfeld Maria Borret unter 033082 67953 entgegen. Auf dem Festplatz will derweil der „singende Seemann“ Bernd Köpke Schlager und Evergreens zum Besten geben.

Um 14 Uhr beginnt am Strand eine Wasser-Spiele-Show, die verschiedene Attraktionen im, auf und am Stechlinsee für Jung und Alt bietet. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Hennigsdorf präsentiert sich mit ihrer Hundestaffel und informiert über ihr Tun. Kinder können überdies während des Stechlinseefestes bei der DLRG kostenlos die erste und zweite Schwimmstufe ablegen. Die Tauchbasis Stechlin bietet Schnuppertauchen für jedermann an. Der Heimatverein Neuglobsow ist mit dem Mitropawagen der Stechlinseebahn vor Ort. Kühles Bier wird dort gezapft, Bowle ausgeschenkt.

Auf dem Festplatz geht es ab 14.30 Uhr weiter rund – mit einem Kaffeekonzert des Duos Böwe und Retiert aus der Prignitz, das laut einer Ankündigung Volkslieder singt. Laut aber gar nicht musikalisch geht es ab 15 Uhr weiter. Die Freiwillige Feuerwehr des Ortes lädt zu einem Motorsägenwettbewerb ein. Ab 17 Uhr wird frischer Wildschweinbraten aufgetischt und ab 20 Uhr rocken die Beatlesband „The Beaters“ und DJ Socken gemeinsam das Festzelt. Besonders spaßig soll es gegen 21.30 Uhr werden – dann beginnt eine Tanzshow des Lindower Karnevalsklubs.

Der Eintritt zum Neuglobsower Stechlinseefest ist am Vor- und am Nachmittag frei. Lediglich für das Abendprogramm werden drei Euro pro Person aufgerufen.

Festbesucher von außerhalb werden gebeten, zum Abstellen ihres fahrbaren Untersatzes die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen. Die Nutzung des oberen Stellplatzes am Ortseingang von Neuglobsow sei zwar mit einem kleinen Fußmarsch zum Festplatz verbunden, dafür aber gebührenfrei. Vor allem möge aber nicht im benachbarten Wald geparkt werden.