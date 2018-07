Autofahrerin beweist bei Unfall starke Nerven

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Eine 70 Jahre alte Autofahrerin hat am späten Samstagabend auf der A 111 zwischen Hennigsdorf und dem Autobahnkreuz Oranienburg starke Nerven bewiesen. Obwohl sie bei einem Unfall so schwer verletzt wurde, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste, behielt sie die Gewalt über ihr Fahrzeug und brachte es noch sicher zum Stehen.

Die 70-Jährige war gegen 23.50 Uhr mit ihrem VW auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs, als eine 48-jährige Peugeotfahrerin hinter ihr in Folge von Unaufmerksamkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Autobahn abkam. Als sie das Fahrzeug zurück auf die rechte Spur lenkte, prallte sie gegen den Volkswagen der 70-Jährigen. Der Peugeot geriet daraufhin ins Schleudern und kam schließlich auf dem rechten Fahrbahn quer zur Autobahn zum Stehen. Die VW-Fahrerin hielt mit ihrem demolierten Auto 200 Meter weiter sicher an. Sie musste in eine Klinik eingeliefert werden. Die Peugeot-Fahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die Autobahn dafür in der Nacht kurzzeitig gesperrt.

Auf der A 24 krachte es am Samstag zwischen dem Dreieck Wittstock und Herzsprung gleich dreimal hintereinander.