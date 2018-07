Alterspräsidentin im Gerätepark

Ilse Sellmann (Bildmitte) und ihr Kurs: Immer donnerstags arbeitet sich die Seniorin durch den Revital-Zirkel. Mit 90 Jahren ist sie die älteste Teilnehmerin in der Gruppe. Der Jüngste ist 63. Das Durchschnittsalter liegt bei 74 Jahren. © Foto: Stefan Zwahr

Spätstarterin: „Sport spielte in meinem Leben nie eine Rolle. Durch Beruf und Familie fehlte mir die Zeit“, sagt Ilse Sellmann. © Foto: MOZ/Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Oranienburg. Sport spielte im Leben von Ilse Sellmann nie eine große Rolle. Bis vor etwas mehr als vier Jahren. Nach einem Unfall fand sie den Weg in das Oranienburger Fitnessstudio – im Alter von 85 Jahren und an Krücken. Nun radelt die Seniorin, die am Sonntag ihren 90. Geburtstag feierte und damit ältestes Studiomitglied ist, wieder fröhlich durch Oranienburg.

„Ich bin froh, dass sich alles so entwickelt hat. Die Zeit im Studio hat mir viel gebracht“, sagt die rüstige Jubilarin. In der Einrichtung im Oranienburger Henrietten-Center wird sie als die „gute Seele“ bezeichnet. Immer donnerstags arbeitet die Rentnerin das Programm im Revital-Zirkel ab. „Danach gehe ich dann noch auf das Laufband oder den Cross-trainer.“

Dinge, die vor gut vier Jahren unmöglich schienen. „Ich hatte einen kleinen Unfall und bekam Massagen“, berichtet Ilse Sellmann. Doch die Schmerzen blieben. „Ich musste mit dem Stock gehen.“ Der Vorschlag, ein Fitnessstudio zu besuchen, sei dann von ihrem Sohn gekommen. Studio-Betreiber Maik Winkler erinnert sich genau. „Sie kam vor vier Jahren und zwei Monaten mit dem Rollator durch die Tür, konnte nicht aufrecht gehen.“ Und heute? „Erst hat sie den Rollator abgelegt, dann die Krücken – und nun fährt sie mit dem Fahrrad durch Oranienburg.“

Diese Fortschritte begeistern auch die schlagfertige Seniorin, die in Thüringen aufwuchs und seit 1995 in Oranienburg lebt. „Ich kann wieder richtig gut laufen, habe ein tolles Gleichgewicht und kann viel sicherer Fahrrad fahren.“ Mittlerweile sei die wöchentliche Sportstunde ein fester Bestandteil des Lebens. „Zugegeben, manchmal habe ich nicht die richtige Lust. Aber wenn ich dann hier bin, die Mitarbeiter und anderen Kurs-Teilnehmer sehe, macht es wieder Spaß.“ Hemmungen habe sie nie gehabt. „Ich habe mich schnell eingewöhnt. Die Trainer Ralph und Sven machen das ganz toll. Und der ganze Turnus, dass donnerstags immer die gleichen Leute da sind, macht es angenehm. Es ist eine herzliche Atmosphäre.“

Auch künftig will Ilse Sellmann fleißig trainieren. „Meine Familie freut sich, dass ich immer noch so fit bin in dem Alter.“