dpa

Berlin (dpa) Ein Passant hat in einem Gebüsch am Berliner Schlachtensee eine Leiche gefunden.

Deren Identität und Geschlecht sei bislang unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Bislang gebe es keine Hinweise auf eine Straftat. Sie sprach von einer „skelettierten Leiche“. Diese habe in einem behelfsmäßigem Unterschlupf in einem Gebüsch gelegen. Die Vermisstenstelle sei für das sogenannte Todesermittlungsverfahren zuständig. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.