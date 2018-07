Tilman Trebs

Gransee (MOZ) Rund 200 Quadratmeter Waldboden sind am Sonnabend am Meseberger Weg in Gransee abgebrannt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag waren kurz nach 12 Uhr mittags zunächst zwei Holzstapel mit 40 Raummetern Holz in Flammen aufgegangen.

Das Feuer breitete sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte in den angrenzenden Wald aus. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus, weil die beiden betroffenen Holzstapel 20 Meter voneinander entfernt lagen. Die Kriminalpolizei sicherte spuren und nahm die Ermittlungen auf. Die Rauchsäule war am Sonnabend weit über die Stadtgrenzen hinaus sichtbar.