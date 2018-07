MOZ

Groß Lindow Einen Tresor mit etwa 5000 Euro Bargeld sowie Postwertzeichen im Gesamtwert von rund 10 000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Sonnabend in Groß Lindow erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter das Fenster des Backshops aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Im Gebäude befinden sich auch eine Postfiliale und ein Lottogeschäft.