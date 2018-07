Jörg Schröder macht das sechste Jahrzehnt voll

Doris Steinkraus

Seelow „Ich will nicht nur verwalten, ich will auch gestalten“. Eine Maxime, die Seelows Bürgermeister Jörg Schröder seit jeher umtreibt, die ihn in alle Bereiche Kontakte pflegen lässt, die ihn antreibt. „Geht nicht!“ ist ein Ausspruch, den er gar nicht mag. Wenn es der Stadt dient, setzt er alle Hebel in Bewegung, lässt auch in übergeordneten Behörden und Ministerien nicht locker, ehe eine Lösung gefunden ist. So verwunderte es nicht, das er am Wochenende zu seinem 60. Geburtstag aus dem Händeschütteln gar nicht herauskam.

Auch der einstige Superintendent Roland Kühne ließ es sich nicht nehmen, extra aus der Lausitz anzureisen. Er beobachte aus Ferne, was immer wieder Neues in Seelow geschieht, sagte er. Jörg Schröder sei bei allem ein großes Zugpferd. Dafür verdiene er seinen vollen Respekt. Was auch der Vorgänger von Jörg Schröder, Udo Schulz, bestätigte. Er wisse selbst noch sehr gut, dass ein Bürgermeister nicht nur Unterstützer hat. „Er macht seine Sache gut, geht auch schwierige Dinge an“ lobte der 71-Jährige. Er denke nur an die Mammut-Aufgabe Kaufhaus. Was dort entsteht, das sei beachtlich. Ohne langen Atem und Beharrlichkeit des Rathauschefs wäre das nicht denkbar gewesen.

Unternehmer Klaus Kremer, der nach der Wende vielfach in Seelow investiert hat, stimmte dem voll zu. Er erzähle in Kaiserslautern oft von Seelow und von Jörg Schröder. „Der wartet nicht, der packt zu, sonst hätte sich in den letzten Jahren hier in Seelow nicht so viel bewegt“, steht für ihn fest. Das größte Pfund Schröders ist seine Bodenständigkeit. Er kennt viele Bürger von Kindheit an. Und schon vor der Wende arbeitete er ehrenamtlich als Abgeordneter. Vor neun Jahren wechselte er die Seiten, wurde Bürgermeister. Im vergangenen Jahr gaben ihm die Seelower mit großer Mehrheit erneut das Vertrauen für weitere acht Jahre.

Jörg Schröder weiß, dass er das Pensum des Jobs, der sehr oft abends nach dem Bürotag weitergeht, ohne seine Familie nicht stemmen könnte. Für die beiden Enkelkinder bleibt mitunter viel zu wenig Zeit. Der Dank an seine Frau Yvonne, die ihm seit Jahren den Rücken für all sein haupt- und ehrenamtliches Wirken freihält, kam vom Jubilar aus tiefstem Herzen.(dos)