Markt, Musik, Lesung und Bilder

Doris Steinkraus

Altlangsow (MOZ) Das Wetter hätte nicht besser sein können zum 6. Sommerfest des Fördervereins Schul- und Bethaus Altlangsow. Die vielen Besucher pendelten zwischen dem Garten und den Ausstellungen im Schinkel-Bau. Im Jubiläumsjahr des Vereins gab es ein besonderes Programm.

„Allein schon wegen der Musik hat sich das Herkommen gelohnt“, waren sich die Besucher einig. Die „Hausband“, wie sie angekündigt wurde, sorgte mit ihrer Mischung aus selbst interpretierten Hits und Blues-Variationen dafür, dass manch ein Gast nicht umhin kam, sich im Rhythmus mit zu bewegen. Der gemütliche Garten hatte sich an diesem Sonnabend in einen bunten Markt verwandelt. Tische und Bänke luden zum Plausch ein und an Ständen konnten Produkte der Region erworben werden. Zum ersten Mal präsentierte der Verein zum Sommerfest – Dank Unterstützung des Museums Altranft – einen Markt der Möglichkeiten. „Wir wollten zeigen, wie Menschen auf dem Land leben, was sie erzeugen und dass man damit sein Einkommen haben kann“, erklärte Vereinsvorsitzender Prof. Dr. Günther Dannecker. Erzeugnisse aus Biofleisch, Brotaufstriche, frische Eier, Wolle, Gemüse, Käse, Honig, Senf – die Gäste hatten die Wahl. Mitten drin eine Cocktailbar, einen Tag zuvor von Henryk Friedrich aus Europaletten zusammengezimmert. Mit seiner Lebensgefährtin Manja Herwig kredenzte er Kühles, während Christa Rubin am Stand des Fördervereins Kaffee und Kuchen reichte. Andere Vereinsmitglieder hatten leckere Salate mitgebracht, der Vereinschef selbst servierte Grillwürste.

Björn Kern ließ in einer kurzen Lesung die Gäste teilhaben an einer Zeltnacht, in der der Junior zum ersten Mal ein Gewitter im Freien erlebt. Die Geschichte hatte Kern Tage zuvor den Künstlern Petra Schramm, Christiane Hielscher, Helge Leiberg und Volker Heinze vorgelesen. Sie ließen sich zum Mal-Buch „Überall Land“ inspirieren. Im Kabinett war das Ergebnis zu sehen. Damit der Angebote nicht genug. „Zum ersten Mal“ hieß es im großen Galerieraum.

Der Förderverein schaffte, was dem Künstlerehepaar Heidrun Rueda und Ralf Kerbach bisher noch nicht gelang. Zum ersten Mal stellten sie gemeinsam aus. Während sie sich der abstrakten Malerei widmet, haben seine Arbeiten eine farbintensive figürliche Sprache, erzählen ganze Geschichten. Beide verbindet eine enge Freundschaft mit Helge Leiberg vom Vorstand des Fördervereins. Lange überreden musste er das Paar nicht für die Premieren-Schau. „Der Raum ist fantastisch, er wirkt, strahlt Stille und Atmosphäre aus“, schwärmte Ralf Kerberach, Professor an der Hochschule für Bildende Künste Dresden.

Der Raum ist etwas Besonderes. Das Tonnengewölbe mit dem Giebelfenster, die Säulen, der Fußboden, das helle Licht, die Empore, die Akustik – all das begeistert Publikum und Künstler seit 30 Jahren. Der Initiative des im benachbarten Pfarrhaus lebenden Bildhauers Prof. Werner Stötzer (1931-2010) zur Sanierung des einst baufälligen Hauses schon vor der Wende folgte die Vereinsgründung. Dr. Martin Fritzsch wurde der erste Vorsitzende. Vor sechs Jahren übergab er sein Amt an Günther Dannecker. Trotz knapper Kassen gelingt es dem Verein bis heute, den kulturhistorischen Schinkel-Bau immer wieder mit Leben zu erfüllen und auch Neues zu wagen. Genügend Gründe für die Gäste, das Sommerfest im Jubiläumsjahr ausgiebig zu feiern.

Ausstellung bis 19. August, Sa und So 13 bis 16 Uhr, www.kunst-im-schul-und bethaus-altlangsow.de