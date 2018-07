Jede Menge Obst, beste Qualität

Mandy Timm

Müncheberg (MOZ) Der Klimawandel mag vielen Leuten Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Hilmar Schwärzel erst einmal nicht. Im Gegenteil. Das Obst auf seiner Plantage wächst und wächst. In diesem Jahr so gut wie selten vorher. Rekordernte, könnte man auch sagen. „Nur alle Jahrzehnte“, so der Leiter der Obstbauversuchsanstalt Müncheberg, „ist der Steinobst-Ertrag so enorm und die Qualität so hervorragend, wie dieses Jahr.“

Allein 20 Tonnen Kirschen konnten gerade auf der Fläche geerntet werden. Ebenso reichlich versorgten sich Selbstpflücker mit Aprikosen. Anderthalb Tonnen waren es etwa. Vor allem ältere Sorten wie Luizet oder die ungarische Beste, Mino und Mira. Aber auch neuere Sorten gedeihen prächtig in Müncheberg. Die Orangenaprikose Orange-Red zählt Schwärzel auf, Harogem, Kioto, Robada, Lotte, Ida.

Dass die Steinobst-Ernte in diesem Jahr weit über dem Durchschnitt vergangener Jahrzehnte liegt, sei dem Klimawandel geschuldet, sagt Schwärzel. „Für Obstbauern ist das Wetter hervorragend.“ Gleichzeitig reift Obst in unserer Region aber auch immer früher heran. Die Aprikosenernte fiel mit 16 Tagen früher extrem zeitig aus. „Normalerweise sind die Früchte zwischen dem 5. und 12. Juli erntereif“, erklärt Hilmar Schwärzel. Dieses Jahr war bereits am 25. Juni Pflückzeit. Einige Aprikosen-Liebhaber hatten das Nachsehen. Sie verpassten die Ernte.

Ganz verzichten müssen sie dennoch nicht auf die köstlichen Früchte. Denn in diesem Jahr feiert die Obstbauversuchsanstalt nicht nur mit zwei Sondermünzen ihr 90. Jubiläum – sondern richtet auch wieder Seminare aus. Am morgigen Dienstag lädt Hilmar Schwärzel etwa zu einem Aprikosenseminar ein, deren Siegeszug in der Mark vor mehr als 30 Jahren begann. Damals, Ende der 1980er-Jahre, startete in Müncheberg der Testanbau von Aprikosen.

Und reichlich Obst wird es auch noch geben: als nächstes steht die Pflaumensaison an. „Kosima“ ist erntereif. Hilmar Schwärzel gerät regelrecht ins Schwärmen. „Eine hervorragende Dessertpflaume.“ (mti)