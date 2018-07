Friedensbrot für Friedensinteressierte

Uwe Spranger

Ruhlsdorf (MOZ) Die Titanen der Rennbahn mit ihren Kaltblütern haben auf ihrer Tour für Frieden und Völkerverständigung von Brück (Potsdam-Mittelmark) ins russische Weliki Nowgorod am Sonnabend auf dem Ewaldhof Station gemacht. Sie wurden dort am späten Nachmittag von Strausbergs Bürgermeisterin Elke Stadeler, der Beigeordneten des Landrates Carla Bork und Bürgern begrüßt. Der Frieden sei derzeit so unsicher, dass man ein Zeichen setzen müsse, erklärte Dr. Claudia Possardt, die als Tierärztin den Tross begleitet, das Anliegen der mehr als 2000 Kilometer langen Fahrt mit acht Planwagen vom Kaltblut Zucht- und Sportverein Brück. Vor allem müsse man Russland „richtig einbeziehen“.

Das wollen die Teilnehmer mit ihrem Treck befördern. Etwa 30 Kilometer haben sie sich pro Tag vorgenommen. Vom Berliner Olympiastadion ging es mit Zwischenstopp am Brandenburger Tor am Freitag zunächst nach Münchehofe, wo der Tross im Reitrevier unter kam. Dort brachen die Friedensaktivisten am Sonnabendmorgen auf nach Ruhlsdorf. „Die Distanz passte“, begründete Friedbert Enders die Wahl des Ewaldhofes. Er hatte die Quartiere organisiert. Zudem habe der nahe See gelockt. Den nutzten viele Teilnehmer am Abend noch. Auch die Pferde fühlten sich heimisch. Sie hätten sich auf der Koppel gewälzt, erzählte Elke Stadeler.

Dass in Strausberg Station gemacht werde, „freut und ehrt uns“ befand sie. Die Tour sei ein wichtiges Signal, und von Mensch zu Mensch lasse sich das Anliegen besser rüberbringen. „Wir dürfen nicht vergessen, was Deutsche Russland angetan haben“, sagte sie. Carla Bork richtete einen Dank an alle, die Interesse an der Tour zeigen. Auch am Ewaldhof wurden übrigens wieder Spenden überbracht.

Enders übergab an die Bürgermeisterin eine kleine Glocke, auf der in zehn Sprachen das Wort Frieden zu lesen ist. Die Großversion wird am Ende in Weliki Nowgorod übergeben. Claudia Possardt brach dann mit den Anwesenden ein Friedensbrot auf. Am Abend wurde gegrillt.

Sonntagmorgen startete der Treck nach Marxdorf. Mit drei Kindern aus Ruhlsdorf – ein Dank für die Gastfreundschaft. Heute ist Küstrin letzte Station auf deutschem Boden.(ufo)