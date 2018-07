Die große Freiheit in der Leinwandvilla

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Camper am Wolletzsee können eine weitere Saison auf der Halbinsel genießen. Die angedrohte Räumung für ein touristisches Großprojekt ist vorerst kein Thema, weil die Förderung geplatzt ist.

Von Vogelgezwitscher wecken lassen, die Badewanne mit dem See tauschen, barfuß über die Wiese laufen und statt fernzusehen mit den Nachbarn Karten spielen oder Sternschnuppen gucken. Das ist es, was jedes Jahr im Sommer Menschen dazu bringt, den Komfort der festen vier Wände gegen Flatterzelte und enge Wohnwagen zu tauschen, die bequeme Couch gegen Campingstuhl und Hängematte und statt des Handys die Sinne auf Empfang zu stellen.

Die Spezies der Dauercamper ist als eingeschworene Gemeinschaft seit über drei Jahrzehnten auch auf der Halbinsel am Wolletzsee zu finden. Sie kommen aus der Umgebung, aus Schwedt, Berlin, sogar aus Dresden, Leipzig und Hamburg nach Angermünde, um hier etwas zu erleben, was rar geworden ist: Ruhe, Langsamkeit, Gemeinschaft – und das mitten in der Natur. „Wir sind seit 28 Jahren hier auf dem Platz. Es ist einfach herrlich, die Großstadt mit ihrem Lärm, dem Verkehr und der Hektik hinter sich zu lassen und hier mitten in der Natur Ruhe zu finden“, schwärmen Carola und Rudi Grünberg aus Berlin. „Die Kinder sind hier aufgewachsen, inzwischen kommt die Enkelin mit. Sie fragen hier nicht nach Fernseher und Computer, das haben wir hier nicht.“

Eben sind die Nachbarn vorbei gekommen und werden herangewunken. Im Schatten des Vorzeltes ihres Wohnwagens sitzen sie in großer Runde entspannt bei Kaffee und Bier zusammen. Hier gibt es keine Klingel, keine verschlossenen Türen, keine Fußabtreter. Man kommt einfach so, auf einen Schwatz oder um sich zu helfen. „Es ist wie eine große Familie. Jeder kennt jeden und wer neu ist, wird auch gleich in die Gemeinschaft aufgenommen, auch die Kurzzeitcamper, die oft ganz begeistert wieder abreisen“, sagt Ina Hein aus Schwedt, die seit 16 Jahren Dauercamper am Wolletzsee ist. Es ist die Natur pur und der Zusammenhalt, was das Besondere dieses kleinen Campingplatzes ausmacht. Jedes Wochenende ist wie ein kleiner Urlaub“, sagt Ina Hein. Doch fast wäre diese Idylle geplatzt. 2011 begannen die Planungen der Städtischen Werke Angermünde für ein touristisches Großprojekt am Wolletzsee mit Ferienpark und neuem großen Campingplatz an anderer Stelle. Die Halbinsel sollte dafür als Ersatz geräumt und renaturiert werden, die Camper weichen. Das sorgte jahrelang für große Unruhe und heftige Proteste. Viele Dauercamper sind deshalb vor dem drohenden Damoklesschwert geflohen, andere haben es hartnäckig ausgesessen, von Saison zu Saison. Jetzt ist es ruhig geworden und die Camper vom Wolletzsee sind immer noch da. Das Großprojekt ist erst einmal auf Eis gelegt und abgespeckt worden, weil eine EU-Förderung nach dem Absprung des polnischen Partners geplatzt ist. Jetzt suchen Stadt und Stadtwerke nach neuen Förderquellen. Für die geduldeten Camper ist eine weitere Saison gerettet. Allerdings behindert der Schwebezustand Investitionen des Vereins. „Wir kooperieren aber inzwischen sehr gut mit der Stadt, haben sie auch beim Quadratlon am Wolletzsee unterstützt und helfen auch beim Open-Air-Konzert. Wir haben schon viele Anfragen nach Übernachtungen“, erzählt Anke Hartmann aus Niedersachsen, die im Vereinsvorstand des Campingplatzes arbeitet. Er wird seit 25 Jahren in Eigenregie verwaltet und betrieben. 45 Dauerstellplätze hat der Platz, 42 sind inzwischen wieder vergeben. „Wir haben erfreulicherweise viele Dauercamper und auch die Kurzzeitplätze sind gut gefragt, vor allem von Radtouristen.“ Weggeschickt wird hier niemand, selbst wenn es mal eng wird, wie in diesem Sommer, der zum Campen wie gemacht ist, für ein Leben unterm Himmelszelt.