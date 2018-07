FDP setzt weiter auf überparteiliche Mehrheiten

Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) „Wir wollten einfach mal wieder in die Natur“, sagte Werner Selle. Deshalb fiel die Wahl der Wriezener FDP auf das Wildgehege, wo sich die Liberalen am Freitagabend zum Sommerfest in lockerer Runde zusammenfanden. Nach einem Rundgang mit Wilfried Böttcher, Vereinsvorsitzender des Wildgeheges, ging es zum gemütlichen Teil auf der Wiese über. Unter den Gästen waren Angela Krug, Geschäftsführerin der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH, Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) sowie der FDP-Kreisvorsitzende Robert Krause und sein Stellvertreter Burkhard Baer zu finden. Mit Peter Glaetzner schaute einer der neuen Hoffnungsträger der Liberalen aus Bad Freienwalde beim Grillfest vorbei. Beim Sommerfest stehe immer die Geselligkeit im Vordergrund, so der Ortsvorsitzende. Den kulturellen Beitrag leistete diesmal Steffi Keil aus Oderaue mit ihrer Trommelgruppe, die mit afrikanischen Djemben und Abwasserrohren feurige Rhythmen erzeugten.

Mit vier Mitgliedern in der Wriezener Stadtverordnetenversammlung und mit Burkhard Miesterfeld als Kreistagsabgeordneter verfügt die Wriezener FDP durchaus über Einfluss. Zwar ist ihr Peter Sperr in der Fraktion der Stadtverordnetenversammlung durch seinen Wechsel zu neuen Fraktion Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch abhandengekommen, aber der FDP als Partei bleibe er treu, betonte Werner Selle.

Mit der Kommunalwahl kommendes Jahr haben sich Wriezens FDP-Leute noch nicht beschäftigt, sagte Selle. Das Programm werde aber im Oktober vorliegen. Schwerpunkt sei für die Fraktion in der Wriezener Stadtverordnetenversammlung zunächst die Prioritätenliste zu beschließen und damit im Haushalt die Weichen für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses sowie die Investition in den Sportplatz am Bockberg zu stellen.

„Unser kommunalpolitisches Ziel ist es, überparteilich Mehrheiten zu finden“, sagte Selle. So sei auch der Beschluss zustande gekommen, für drei Ortswehren neue Fahrzeuge zu beschaffen. Ferner sei es in der Vergangenheit gelungen, die Kita Lüdersdorf neu zu bauen. Selle lobte, dass der „alte Bürgermeister“ Uwe Siebert deren Kapazität auf 80 Plätze erhöht habe.(sg)