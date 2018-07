Stau nach Unfall auf der A 11

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Ein 14 Kilometer langer Stau hatte sich am Sonntagvormittag auf der Autobahn 11 im Bereich vor der Anschlussstelle Chorin in Richtung Norden gebildet. Grund war ein Unfall gegen 10.30 Uhr. Ein Wohnmobil ist infolge eines geplatzten Reifens mit einem Pkw kollidiert und auf die Seite gekippt, so ein Sprecher der Autobahnpolizei in Frankfurt (Oder). Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass allein Sachschaden zu beklagen war. Zur Unfallaufnahme und Hilfeleistung war die A 11 zeitweise komplett gesperrt. Gegen Mittag rollte die Blechlawine wieder.