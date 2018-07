Trampen statt Busfahren?

Olaf Gardt

Beeskow Beeskow. Um Chancen im ländlichen Raum ging es am Freitag bei einem Gespräch auf der Burg Beeskow. Im Rahmen der Ausstellung „Wegen Inventur geöffnet“ lud das Regionalmuseum dazu ein. Trotz Ferien waren fast 40 Gäste gekommen. Sie sprachen vornehmlich über Mobilität in der Gegend um Beeskow.

„Im Regionalmuseum geht es um die Zukunft“ lautet die These, die das Team um Florentine Nadolni und Kristina Geisler am Freitag auf der Burg zur Diskussion stellte. Gast in der Runde war Gundula Teltewskaja, die für die Entwicklung des ländlichen Raums zuständige Beigeordnete in der Kreisverwaltung. In Vorbereitung auf dieses Amt habe sie es sich auf die Fahne geschrieben, alles zu tun, um die Bahnlinie zwischen Beeskow und Fürstenwalde wieder zu aktivieren, erzählte sie in der Runde.

Im Job habe sie dann schnell die erste Ernüchterung erlebt. Dass auf der Strecke keine Züge mehr fuhren, sei nicht das Problem. Die Strecke gibt es gar nicht mehr, die Schienen sind abgebaut. Die als Ersatz angebotene Buslinie, so Teltewskaja, sei zwar preiswerter, werde aber nicht angenommen. Der Bus ist eben keine Bahn. 70 Prozent der Fahrgäste verliere man in den ersten beiden Jahren einer solchen Umstellung.

Der öffentliche Nahverkehr könnte also eines der Themen sein, mit dem man sich im Museum beschäftigt. Als Mahnung sozusagen, dass man nicht zu schnell aufgeben sollte, was man hat. Die Beeskower Bahnhöfe beispielsweise. „Wie viele gab es in Beeskow?“, fragte Kristina Geisler. „Drei“ und „vier“ kam aus der Runde. Manche rechneten die Ortsteile mit und zählten fünf oder sechs.

Doch es waren weit mehr. Neben dem heute unter Denkmalschutz stehenden Staatsbahn-Hauptbahnhof gab es den Lübbener und den Fürstenwalder Bahnhof. Unter Schutz steht auch das nur rund zehn Jahre genutzte Bahnhofsgebäude in der Frankfurter Chaussee. Zu diesen vier kommen die noch aktiven Haltepunkte in Oegeln und Schneeberg. Außerdem hielten früher Züge in Neuendorf und Kohlsdorf. Dass Beeskow bis in die 1990er Jahre ein Knotenpunkt dreier Nebenbahnen war, ist heute kaum noch jemanden bewusst. Die Strecken nach Fürstenwalde und Lübben sind stillgelegt, die Schienen verschwunden. Dabei wurde beim Bau der Ortsumgehung über die Bahntrasse Richtung Lübben sogar noch eine Brücke gebaut. Ebenfalls ohne Gleisanschluss sind mittlerweile viele kleine Bahnhöfe, die an der früheren Strecke zwischen Grunow und Cottbus liegen.

Was die Diskussion vom Freitag nun für die künftige Beeskower Museumsarbeit konkret bringt, bliebt abzuwarten. Vielleicht war es ja Anregung, ein letztes Stück Schiene und ein paar Schwellen für das Depot und die künftige Ausstellung zu sichern.

Das Thema Mobilität geht aber weit über die Bahngeschichte hinaus. Eine Idee brachte der Berliner Architekt Markus Tauber ein. Man sollte die Autofahrer dazu bringen, an Bushaltestellen anzuhalten und Leute mitzunehmen. „Wir nehmen Tramper mit“, könnte eine Werbeaktion demnach heißen. Was früher in der Region ganz normal war, könne auch heute wieder funktionieren, zeigte sich Tauber überzeugt. Er selbst nutzt auch Bushaltestellen. Er habe einen Bauernhof in Leeskow gekauft, den er umbaut und saniert, erzählte er. Für die Arbeiten habe er jetzt einen Helfer in Beeskow gefunden, der aber kein Auto habe. Deshalb sei für die Wochenenden eine Verkehrsaufteilung ausgemacht. Der Helfer aus Beeskow fährt mit dem Fahrrad bis Friedland. Tauber kommt mit dem Auto aus Leeskow und holt ihn dort ab. Der Treffpunkt ist die sonst am Wochenende nicht genutzte Bushaltestelle.

Mit Mobilität im weitesten Sinn hat auch eine andere Idee der Diskussionsrunde zu tun. Nach dem Vorbild der gut funktionierenden Fahrbibliothek könnte es auch einen Museums- oder Kulturtruck im Kreis geben. Dann könnten kulturelle Angebote der Burg, Musik- und Theaterstücke beispielsweise, in viele kleine Dörfer gebracht werden.

Die Ausstellung „Wegen Inventur geöffnet“ ist noch bis zum 25. November auf der Burg Beeskow zu sehen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die nächste Diskussionsrunde über die Zukunft des Museums steht unter dem Motto „Das Regionalmuseum öffnet Augen und Ohren“. Beginn ist am 15. August um 16 Uhr.