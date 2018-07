Geläut auf dem Dorfplatz

Segen für die Glocke: Im Beisein vieler Molkenberger stellten Vikar Carsten Hoffmann und Pfarrer Jörg Hemmerling von der Domgemeinde das 1923 in Apolda gegossene Bronzeteil wieder in den Dienst. © Foto: Bettina Winkler

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Sieben Jahre lang war die Molkenberger Glocke im Dornröschenschlaf. Durch Initiative des engagierten Ortsbeirates und der Finanzierungsmöglichkeit durch das Bürgerbudget der Stadt Fürstenwalde konnte sie wieder in Dienst genommen werden. Am Sonnabend läutete die Glocke zum ersten Mal zu einer Taufe.

Es war ein ganz besonderer Tag für die Molkenberger. Festlich gekleidet strömten Groß und Klein zum Dorfplatz, wo seit einigen Wochen ein fünf Meter hoher Eichenholzturm mit der aus dem Dornröschenschlaf erweckten Glocke steht. Am Sonnabend – anlässlich der Taufe von Antonia Bödewig – konnte die Glocke wieder mit ihrem hellen, aber dennoch warmen Klang, erklingen. Dezember 2010 läutete sie – nach 1200 Gottesdiensten in knapp 50 Jahren – zum letzten Mal, danach wurde die kleine Kirchenkapelle abgerissen. Sieben Jahre lang bewahrte Familie Strübbe das kostbare Bronzestück in einer Scheune auf. Als Dank für sein Engagement konnte Dietmar Strübbe mit Unterstützung seiner Enkelin Cara am Sonnabend das erste Mal die Glocke läuten. „Ich bin schon ziemlich stolz“, sagte der 67-Jährige, der in dem Moment Gänsehaut bekam. Kräftig zogen die Beiden am Seil und brachten die Glocke gemeinsam erst einmal zum Schwingen. „Der Klöppel muss oben anschlagen, erst dann läutet sie“ , erklärte daraufhin Pfarrer Hemmerling, der dem Bauwerk auch seinen Segen gab. Als das Geläut zu hören war, wurde es mucksmäuschenstill und besinnlich.

Der Molkenberger Ortsbeirat hatte eine Vision Wirklichkeit werden lassen. „Viele Wege wurden durch uns gemeinsam beschritten, um Fragen zu klären, Meinungen, Einverständnisse oder auch Angebote einzuholen“, erzählte Christin Bödewig vom Ortsbeirat. Das Projekt wurde auf Anregung beim Bürgerbudget der Stadt Fürstenwalde – die seit 2015 jährlich mehrere Vorhaben von Vereinen, Institutionen oder Einzelgruppen mit maximal 15 000 Euro unterstützt – eingereicht. Bürger stimmen dann über die Verwendung der Gelder ab. Mit 282 Stimmen kamen die Molkenberger ins Rennen und konnten so einen finanziellen Grundstein für das Projekt legen. Das Geld reichte nicht – es entstanden Mehrausgaben von über 5 000 Euro. Die Einwohner von Molkenberg unterstützen das Vorhaben, um die Kosten nicht weiter in die Höhe zu treiben. Im Innenraum wurden Kieselsteine zur dekorativen Gestaltung auf ein Fließ aufgefüllt, das Familie Bödewig zur Verfügung stellte. Der Ortsbeirat spendierte Wildrosen für die Außenanlage und ein Tor, die Mitglieder des Fördervereins setzten sie ein. Aber auch zum Glockenläuten gibt es Regularien. „Die Domgemeinde hat die Nutzung gemäß der mit dem Ortsbeirat vereinbarten Läuteordnung genehmigt“, erläutert Jörg Hemmerling. Die Glocke erklingt demnach zu besonderen Anlässen wie Hochzeit, Taufe, Beerdigung oder im Notfall.