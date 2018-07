Gewachsenes und Gebautes auf Leinwand

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Die Gemälde entführen den Betrachter in eine Welt der Farben und Formen, in Gärten, Parks und nach Venedig – „Gewachsenes und Gebautes“ heißt die neue Ausstellung, die am Freitagabend in der Fürstenwalder Domgalerie eröffnet wurde. Großformatige rot-grüne Akte, die Frauen von einer anderen Seite zeigen, Sonnenblumen und morbide Masken aus Venedig hat Uwe Burckhardt mit selbst gemischten Temperafarben auf Leinwand gebracht. Der Wilmersdorfer hat Architektur studiert, 25 Jahre in der Denkmalpflege und als Restaurator in Venedig gearbeitet. „Da bieten sich vielerlei Motive “, sagt Uwe Burckhardt. Reingard Jentsch, die das Handwerk der Malerei in einer Frankfurter Kunstschule gelernt hat und mit Burckhardt das Atelier in Wilmersdorf teilt, zeigt in ihren Werken „Gebautes“. beispielsweise Parks aus Steinhöfel und Cottbus. „Unsere Zusammenarbeit klappt gut. Obwohl Maler ja auch Individualisten sind“, schmunzelt Uwe Burckhardt. Die 4. Schau des Jahres ist bis zum 2. September zu sehen. Die folgenden Künstler stehen auch schon fest: im September/ Oktober zeigt Walter Plagge Malereien und Fotografien. Den Jahresabschluss des Ausstellungsreigens macht dann Olaf Thiede aus Schöneiche.(bw)

„Gewachsenes und Gebautes“ ist noch bis zum 2. September in der Fürstenwalder Domgalerie, am Domplatz 3, zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung jeweils an den Wochenenden von 14 bis 16 Uhr.