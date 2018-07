Durch Leichtsinn Brand ausgelöst

Bettina Winkler

Petersdorf (MOZ) Zu einem Brand in Petersdorf bei Jacobsdorf mussten mehrere Feuerwehren von Odervorland am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr ausrücken. Auf einem Dreiseitenhof kämpften die Einsatzkräfte gegen ein Feuer im Nebengelass, um ein Übergreifen auf Wohnhäuser zu verhindern. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 37-jährige Grundstückbesitzer am Tag zuvor leichtfertig Unkraut mit einer offenen Flamme vernichtet hat. Das Nebengebäude konnte nicht gerettet werden und brannte nieder. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.