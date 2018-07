„Camping hält jung“

Der schönste Ort der Welt: Eckhardt Koth verbringt den Sommer stets auf dem Campingplatz am Peetzsee in Grünheide. © Foto: Marion Thomas

Frische Luft und schöne Natur: Maxie, Stefanie und Sven Steinau (von links) genießen ihren Urlaub in ruhiger Camping-Idylle an der Spree. © Foto: Marion Thoams

Marion Thomas

Erkner/Grünheide „Nicht viel los momentan“, sagt Marion Friedrich, Chefin der „Grünheider Ferienpark- und Camping GmbH“, und hebt bedauernd die Schultern. „Wirklich eigenartig.“ Trotz traumhaften Sommerwetters und Ferienzeit belagern hauptsächlich die Dauercamper das schöne Gelände am Schlangenluch – inzwischen nehmen sie drei Viertel der rund 300 vorhandenen Stellplätze ein. „Aber manchmal ist es eben so“, wischt sie die Nachdenklichkeit beiseite und öffnet einem abreisenden Gast das Tor. Sie zeigt aufs Autodach, wo zwei Boote befestigt sind: „Die konnte er nicht ins Wasser lassen, obwohl der See so nah ist. Deswegen blieb er nur für eine Nacht.“

Seit geraumer Zeit ist der Bootssteg am Peetzsee mit einem Gitter verschlossen, es findet sich kein Betreiber – zu viele Auflagen, das lohnte sich geschäftlich nicht. Auch den einstigen Bootsverleih gibt es nicht mehr, der Imbiss am Strand ist geschlossen, Restaurants im Ort eine Rarität. „Schade“, meint Marion Friedrich, „wir können unseren Urlaubern nur wenig bieten.“ Dennoch wolle sie nicht klagen. Ihre Gäste fühlten sich in der Regel wohl und kämen auch gern wieder, suchten die meisten ja vor allem Ruhe und Erholung – auch aktiv – in schöner Natur. „Davon haben wir reichlich zu bieten.“

Vor dem Stellplatz von Familie Koth hält Dackeldame Peggy Mittagsschlaf. Herrchen Eckhardt zeigt stolz sein Revier: „Das hier hat mit Camping kaum mehr was zu tun“, sagt er und zeigt auf die komfortable Küche, das Sofa und die Essecke im Vorzelt. Rund um den Campingwagen ein winziges Gärtchen mit Blumen, Gartenzwergen und gemütlicher Sitzecke. „Früher war ich Angler“, erzählt er, und hatte deswegen die Nähe zum See gesucht. Angefangen habe die Liebe zum Camping mit einem kleinen Kletterzelt. „Früher mussten wir im Herbst alles wieder abbauen. Inzwischen dürfen wir den Platz das ganze Jahr nutzen, leben monatelang hier bei Wind und Wetter.“ Und nun sei er eben auch Gärtner, erklärt er mit einem Augenzwinkern.

Auf dem Campingplatz „Jägerbude“ im gleichnamigen Erkneraner Ortsteil ein ähnliches Bild: Es herrscht eher entspannte Ruhe als buntes Camper-Treiben. „Die Tagesgäste sind längst weitergezogen“, erzählt Olaf Lippert, der die Rezeption betreibt. „Wir haben viele Wasserwanderer, die ihre Zelte aufschlagen, aber morgens beizeiten weiter paddeln.“ Auch er bestätigt den Trend, dass immer mehr Leute mit Wohnmobilen oder -wagen kämen. In Zelten schliefen meistens nur Wanderer oder Jugendgruppen, und die Nachfrage auf Dauerplätze sei gestiegen.

„Wir genießen unseren Urlaub“, erzählt Angelika Lowitz. „Hotels mag ich nicht“, fügt ihr Mann Wolfram hinzu. „Das ist für mich keine Erholung.“ Zu oft musste er als Handelsvertreter darin übernachten, das brauche er als Rentner nun nicht mehr. „Ich war immer Camper“, erzählt er weiter. Schon als junger Bursche sei er mit Zeltplane und Schlafsack losgezogen, später mit richtigem Zelt, woraus sich ein Wohnwagen entwickelte, der nun dauerhaft an der Spree steht. „Aber immer Abenteuer pur. Campen hält jung“, fügt er noch verschmitzt hinzu.

Ein Stückchen weiter verbringt auch Familie Steinau aus Berlin ihren Sommerurlaub fernab des hektischen Treibens einer Großstadt. „Wir suchen die Ruhe“, erzählt Mama Stefanie, „wollen dem Alltags-Stress entfliehen.“ Campingurlaub kenne sie von klein auf, hat es mit ihren Eltern erlebt und geliebt.