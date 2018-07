Im Selfie-Fieber mit den Stars

Jeder wollte ein Bild: Bei Oli P. gab es in puncto Selfies kein Halten mehr. Immer wieder kamen Besucher und wollten den Abend auf der Freilichtbühne mit einem Schnappschuss verewigen. Bei Fun Factory und Mark Oh sah das nicht anders aus. © Foto: Jörg Hanisch

Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt Mallorca-Party und Fußball-WM waren schon, am Wochenende folgte die „90er-Sause“ und schließlich soll auch noch Beatrice Egli die Eisenhüttenstädter und ihre Gäste auf die Freilichtbühne locken. Am Sonnabend wurde jedenfalls kräftig gefeiert.

„Die großen Hits der 1990er bewegen auch noch heutzutage unzählige Menschen und Musikliebhaber. Und so wollten wir es einmal mit einer solchen Party hier in Eisenhüttenstadt versuchen und hoffen, dass unsere Idee aufgeht“, begründeten Stefan Reschke und Thoralf Sader, die Organisatoren des Hütte-Konzertsommers, das Motto des Abends, als sich die Reihen füllten. „Die Mallorca-Party war ein voller Erfolg und auch das Public Viewing zur Fußball-WM wurde super angenommen. Nur die Deutschen spielten zu kurz mit“, sagte Reschke. Mehr Zuschauer gehen natürlich immer.

Sorgen, dass am Wochenende zu wenig Zuschauer kommen könnten – auch weil Matthias Reim in Müllrose rockte –, erwiesen sich als unbegründet. In bester Laune tanzte eine kleine Truppe Damen in der ersten Reihe, die gerade Junggesellinnenabschied feierten. Derartige Events müssen wohl etwas Magisches für solche Ereignisse haben, denn es war schon der dritte Abschied dieser Art bei den Veranstaltungen während des Hütte-Konzertsommers 2018. „Wo gibt es eine bessere Location als hier und dazu so viel Stimmung?“, rief Braut Kati und stürzte sich wieder ins Getümmel.

Getanzt und gewippt wurde überall, selbst vor den Cateringständen ganz oben hinter den Sitzreihen. Dort trafen sich Freunde, wurden unzählige Fotos geschossen und genoss man einfach einen wunderschönen Abend. Für die Truppe aus Schönfließ um Manja Steffen und ihren Freundinnen war feiern angesagt. „Die Stimmung hier ist toll und wir wollen heute einfach Partyspaß haben“, meinte Fatima aus dem Kreis der Damenrunde und hatte damit den Aufruf von Stefan Reschke – „Lasst es richtig krachen“ – wohl richtig verstanden.

Und noch etwas fiel auf: Das Selfie-Fieber grassierte. Insbesondere vor der Bühne wollte man es sich nicht entgehen lassen, mit Moderator und DJ Mola Adebisi, mit Oli P., Fun Factory und Mark Oh abgelichtet zu werden. Oli P. dürfte einen ganz krummen Rücken bekommen haben von den vielen Verrenkungen, lobte aber die Ausgelassenheit des Publikums und die Superstimmung nach seinem Konzert und dachte mit Schrecken an seine nächtliche Rückfahrt nach Köln.

Und während Mola Adebisi die Massen in Stimmung hielt, einen Hit nach dem anderen einspielte und zu den nächsten Live-Auftritten überleitete, wechselten auf der Bühne gekonnt inszenierte visuelle Effekte, die irgendwie an eine riesige Freiluftdisko zum Teil mit Kinofeeling erinnerten. Gekonnt in Szene gesetzt wurden auch die beleuchteten Luftballons bei Einbruch der Dämmerung, die eine Idee der Ausrichter waren und in die Reihen der weit über 1000 Zuschauer wanderten.

Mitmachen und Party pur waren angesagt, egal wo und wie im weiten Bühnenareal – und das bis nach Mitternacht. Das feier- und tanzfreudige Publikum kam ganz sicher auf seine Kosten und viele fiebern schon der dem nächsten Event entgegen. „Geile Fete“, war wohl die kürzeste und treffendste Zusammenfassung für diese Hüttenacht auf der Freilichtbühne in den Diehloer Bergen.

Zum Abschluss des Hütte-Konzertsommers 2018 wird die Schweizer Sängerin Beatrice Egli am 4. August um die Gunst des heimischen und zugereisten Publikums singen.