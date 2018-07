Eine stimmungsvolle Hommage

Elke Lang

Beeskow „Ich habe mich schon lange darauf gefreut, weil ich hoffend erahnt habe, dass das ein besonderer Abend ist“, lud Burgherr Arnold Bischinger spät am Sonnabend auf dem Burghof in Beeskow zu dem Stück „La Luna“ ein. Aufgeführt wurde es vom Theater des Lachens Frankurt (Oder) und dem Teatr Animacii aus Posen in Polen. Das Schauspiel hatte von allem etwas: Pantomime, Tanz, Puppenspiel und Live-Musik – und war auf alle Fälle komödiantisch-amüsant.

Besonders erheiternd war es, wenn die Schauspieler ihr ohnehin großes Aktionsfeld verließen, um durch die Publikumsreihen auf und vor der eigentlichen Bühne zu stürmen. Das Verhältnis hatte sich umgekehrt: Die Handlung spielte sich nicht wie üblich auf erhöhter Position ab, sondern wie etwa in einem Amphitheater auf der unteren Ebene. Das hatte seinen besonderen Reiz, weil keine künstlichen Kulissen nötig waren, sondern das historische Gemäuer mitspielte und sogar der Mond am Himmel, um den es ja bei „La Luna“ ging.

Ein Puppe in Kindergröße, die von den Schauspielern lebensecht geführt wurde und wie schwerelos auf dem Mond herumsprang, ein bisschen Theaterrauch, der einen Raketenstart simulierte, eine große Papprakete, die ihren Flug zum Mond, getragen von einem Mitwirkenden, durch das Publikum nahm: Das alles zog die Zuschauer in ihren Bann.

Auch fantastische, überdimensionale Unterwasserlebewesen, bunt und schillernd und eine große Mondscheibe, die unter dem echten Mond aufgehängt wurde, ließen eine Traumwelt entstehen. Zusammen mit der ausgeklügelten Lichtinszenierung auf dem sonst dunklen Burghof bot sich ein wahres Fest für die Augen.

Dieses Theaterstück, das als Hommage an die Stummfilm-Ära und an den französischen Illusionisten und Fimregisseur George Meliès gedacht ist, hatte in Beeskow seine dritte „Premiere“. Vorher fand je eine in Frankfurt und eine in Berlin statt. „Mit ihr eröffnen die Burg Beeskow und das Theater des Lachens eine zugleich räumlich naheliegende wie künstlerisch inspirierte Kooperation für die kommenden Jahre“, versprach Burgherr Bischinger.(el)