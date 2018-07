Tierisch entspannter Ausflug mit den Kleinsten

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der frühe Vogel fängt den Wurm. Zehn Erwachsene und sieben Kinder haben sich diesen Spruch am Sonnabend zum Motto gemacht und sich früh morgens auf dem Eisenhüttenstädter Bahnhof getroffen. Ihr Ziel: der Wildpark Rosengarten. „Das ist der letzte Ausflug vor der Sommerpause“, erklärt wenig später Kathrin Grund, die das Familienzentrum in Eisenhüttenstadt leitet. Am Treppelsee sei man beispielsweise schon gewesen, in den Oderwiesen, bei einer Kräuterwanderung.

Nadin Krüger war mit ihren beiden Töchtern überall mit dabei und wollte sich auch den Wildpark nicht entgehen lassen. „Ich nutze dieses Angebot vom Familienzentrum sehr gern. Erstens macht es den Kindern und uns Spaß, zweitens bekommt man Ideen, wohin man Ausflüge machen kann, und drittens ist es richtig günstig“, sagt die Eisenhüttenstädterin während eines kleinen Picknicks in der Nähe des Kaninchen- und Meerschweinchen-Geheges. Das Familienzentrum übernehmen die Fahrtkosten und auch den Eintritt. Nur für die Verpflegung muss man sorgen. Und selbst da hat Kathrin Grund selbst so viel eingepackt, dass geteilt wird: Und ihr selbst gebackenes Brot mit selbst gemachtem Möhren-Aufstrich kommt nicht nur bei den Kindern an.

„Bereits seit Anfang des Jahres haben Eltern gemeinsam beraten, wohin sie gern mit anderen Familien unterwegs sein wollen, welche Plätze in unserer Umgebung beste Voraussetzungen für eine entspannte Familienfreizeit bieten“, erzählt Kathrin Grund. Sie selbst fährt die Orte dann vorab meist ab und schaut, ob wirklich alles gut mit Kinderwagen und Bollerwagen zu bewerkstelligen ist. „Ich bin sehr dankbar, dass sich die Eltern da so aktiv mit einbringen“, sagt sie.

Das Familienzentrum bietet Freizeitbeschäftigung für Kinder bis sechs Jahre an. „Jetzt haben wir erst einmal Sommerpause. Nach dem Stadtfest geht es weiter“, sagt Kathrin Grund. Die Angebote sind unter anderem im Internet zu finden. „Viele wissen noch immer nicht, dass es uns gibt“, vermutet sie. Das Familienzentrum befindet sich in der Kita „Pusteblume“ im Fröbelring, hat dort eigene Räumlichkeiten und ist für alle Eltern mit Kitakindern gedacht.(ja)