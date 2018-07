Der Deutsche Meister kommt aus Guben

Kai Beißer

Friedland (MOZ) Mit einem Herzschlagfinale sind am Sonntag die deutschen Meisterschaften im Billard-Kegeln in der Friedländer Mehrzweckhalle zu Ende gegangen. Robert Lehmann (Lok Guben) gewann den Titel bei den Männern, weil er im letzten der vier Durchgänge über je 100 Stoß mit 328 Points die höchste Serie des gesamten Wochenendes gespielt hatte. Mit insgesamt1212 Zählern verwies der neue Meister Andreas Kühn (1200) vom SV Neu Zauche, der mit dem besten Punkteschnitt aller 21 Teilnehmer ins Rennen gegangen war und zur Halbzeit nach dem ersten Tag in Führung gelegen hatte (320+300), sowie Norman Schötz (SV Leuthen/Klein Oßnig/1191) auf die weiteren Medaillenränge. Im vergangenen Jahr, als die Meisterschaften in Guben ausgetragen worden waren, hatte der Lokalmatador lediglich Platz 22 belegt. Kühn war damals 16. geworden, Schötz hatte Silber gewonnen.

Hinter den Podestplätzen ging es zum Teil sehr eng zu. Toni Helbig vom Kolkwitzer SV, nach dem ersten Durchgang mit 317 Holz auf Platz 2, fehlten am Ende sieben Zähler zu Bronze, Günter Wille (FSV Spremberg), zum Auftakt mit 311 Points, fiel bis auf Rang 14 zurück (1139). Karsten Radlow vom gastgebenden SSV Rot-Weiß Friedland spielte zum Abschluss eine starke 309 und schob sich an zwei besser eingestuften Akteuren vorbei auf Platz 19 (1042).

Der Sieg bei den Frauen ging einmal mehr an die favorisierteMaika Schuster-Daniel – es war der 14. Titelgewinn für die 35-Jährige vom BSV Chemie Tschernitz aus dem Amt Döbern-Land im Südosten Brandenburgs. Sie lag von Beginn an deutlich in Führung, spielte einen Schnitt von 276,5 und gewann mit 1106 Points vor Nancy Schönberg (ASSV Horka/977), vor 13 Monaten in Guben Dritte, und Loreen Striegnitz (SV Fortuna Weißbach/884). Bei den Junioren siegte etwas überraschend der Vorjahresvierte Maxi-milian Grund vom Chemnitzer BC (1103).

Auch im nächsten Jahr finden die Meisterschaften des Billardkegelverbandes in der Region statt: Als Gastgeber fungiert der Falkenberger SV, gespielt wird vom 15. bis 23. Juni in Bad Freienwalde.