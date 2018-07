FRC unterstützt Kristina Vogel mit Spenden

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Frankfurter Radsportclub 90 hat vor gut einer Woche eine Spendenaktion für die schwer verletzte Olympiasiegerin im Bahnradsport, Kristina Vogel, initiiert. Seitdem sind nahezu 400 Euro eingegangen. Die Aktion wird bis Ende August fortgesetzt.

Mit dem Geld will der Verein die Finanzierung von Reha-Maßnahmen für Vogel unterstützen. Die zweifache Olympiasiegerin und elfmalige Weltmeisterin war Ende Juni beim Training in Cottbus tragisch gestürzt und liegt mit schwersten Wirbelsäulenverletzungen in einem Berliner Krankenhaus. Ihr Team Erdgas.2012 und Trainingspartner hatten sofort mit Blick auf vorhersehbare langwierige Rehabilitationsmaßnahmen die Crowdfunding Aktion #staystrongkristina ins Leben gerufen. Dort sollen auch die Spenden des FRC und der Unterstützer einfließen.

„Wir sind nach wie vor sehr betroffen, denn Kristina hat unserem Verein und der Stadt viel gegeben. Jetzt wollen wir sie unterstützen, denn ihr steht mit Sicherheit ein schwerer Kampf bei der Genesung bevor“, begründet FRC-Geschäftsführer Dan Radtke die Initiative des Vereins. Die Bahnradsportlerin weilte seit etwa vier Jahren regelmäßig zu Trainingslagern und Lehrgängen in der Frankfurter Oderlandhalle. Dann schaute der FRC-Nachwuchs oft zu. „Unsere Radsportler konnten jederzeit zu ihr gehen und ihr Fragen stellen, was sie trainiert und wofür. Kristina hat ihnen Tipps gegeben. Sie zeigte sich ihnen immer nah, ist trotz ihrer großen Erfolge eine von uns geblieben“, fasst Radtke die Wertschätzung der Vereinsmitglieder zusammen.

Auch radsportbegeisterte Frankfurter und Menschen aus dem Umland konnten die unglaubliche Frohnatur und sportliche Kämpferin, die sich bereits vor neun Jahren nach einem unverschuldeten Trainingsunfall wieder nach oben gearbeitet hatte, erleben. Dreimal trat die 27-Jährige beim Frankfurter Kreisel kurz vor Weihnachten in die Pedalen. Zur 9. Auflage 2016 hatte Kristina Vogel angekündigt, einen neuen Weltrekord im 500 m Zeitfahren mit fliegendem Start aufzustellen. Das gelang ihr mit grandiosen 28,970 Sekunden souverän. Die Verantwortlichen des Olympiastützpunktes hatten dafür ein besonderes Geschenk parat: Wenige Wochen später durfte Kristina Vogel ein eigenes Zimmer im Haus der Athleten gleich neben der Oderlandhalle beziehen.

Derzeit ist völlig offen, wie sich die Gesundung der Weltklassesportlerin entwickelt, neue Informationen gibt es nicht. Dan Radtke hofft: „dass die Frankfurter und Menschen aus der Region unseren Spendenaufruf weiter unterstützen und wir am Ende der Aktion eine größere Summe überweisen können.“

Spendenaktion Kristina Vogel, Empfänger FRC 90, Sparkasse Oder-Spree, IBAN: DE08 1705 5050 3010 2095 91