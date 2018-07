„Bunter Haufen“ überzeugt beim Start

Dirk Liedtke

Vogelsang (MOZ) Fußball-Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt hat sein erstes Vorbereitungsspiel mit 5:0 (2:0) gegen den Spremberger SV aus der Landesklasse Süd gewonnen. Das Testspiel fand unter sehr guten Bedingungen in Vogelsang statt. „Wir müssen uns ausdrücklich bei den Vogelsängern und in persona bei Udo Lohmann bedanken, dass sie uns so kurzfristig ihren Platz zur Verfügung gestellt haben“, sagte Dynamos Trainer Dirk Liedtke. Im Dynamosportpark wurde vorige Woche in den Strafräumen neuer Rollrasen verlegt, der noch einige Zeit zum Anwachsen benötigt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen waren die Dynamos, die sieben Spieler aus dem A-Junioren-Team der vergangenen Saison im Kader hatten, von Anfang an das spielbestimmende Team und gingen früh durch Naeyb Fatahi in Führung. Diese baute der schnelle Aziz Toure nach Vorarbeit von Christian Wulff in der 19. Minute mit einem überlegten Flachschuss ins lange Eck aus. Weitere sehr gute Gelegenheiten blieben ungenutzt und ab der 30. Minute merkte man den Eisenhüttenstädtern an, dass sie drei sehr anstrengende Trainingstage in den Beinen hatten und die Kraft etwas nachließ. Zur Pause wurde fast komplett durchgewechselt, lediglich Dynamos Innenverteidiger Tonis Seelig und Maik Frühauf mussten 90 Minuten durchziehen.

Mit den Wechseln kam neuer Schwung und Yvan Ngyou erhöhte per Kopf nach Ecke von Daniel Friedrich auf 3:0. Maik Frühauf nach schönem Zusammenspiel mit Bruder Steven und Daniel Friedrich nach feiner Einzelleistung schraubten das Resultat auf 5:0 in die Höhe. Da weitere hochkarätige Chancen vergeben wurden, war dies zugleich der Endstand.

„Sicherlich haben bei den Gästen einige Spieler gefehlt, so dass man das Ergebnis nicht überbewerten sollte. Trotzdem ist es immer schön, das erste Testspiel zu gewinnen – gerade, wenn man so ein neuer bunter Haufen ist“, sagte Liedtke. Zudem hätten auch bei seinem Team mit Benjamin Bartz, Dimitrij Altengof, Konstantin Klippenstein und Jan Kretschmann noch einige arrivierte Spieler gefehlt.

FSV Dynamo Eisenhüttenstadt: Sebastian Grummt – Dietrich Lichtner (Eddi Hantelmann), Maik Frühauf, Toni Seelig, Najibullah Ahmadi (Morro Sanneh) – Robert Glaser (Steven Frühauf), Christian Wulff (Yvan GhilslainNgoyou), Nayeb Fatahi (Tom Nolten) Oliver Weniger (46. Bagher Niazi 77. Mahmood Aghamohammad) – Aziz Toure (46. Daniel Friedrich), Kevin Frühauf (Nico Urbansky)

Tore: 1:0 Fatahi (2.), 2:0 Toure (19.), 3:0 Ngoyou (55.), 4:0 Frühauf (65.), 5:0 Friedrich (77.) – Schiedsrichter: Patryck Mettke (Eisenhüttenstadt) – Zuschauer: 35