Das Quäntchen Glück fehlt

Lukas Grybowski

Zepernick (MOZ) Die SG Einheit Zepernick holte im Finale des Datasec-Cup einen 0:2-Rückstand auf, musste sich am Ende jedoch dem BSC Fortuna Glienicke mit 2:3 geschlagen geben. Rot-Weiß Schönow belegte durch einen 6:1 Sieg über Forst Borgsdorf den dritten Platz.

„Das wird langsam Tradition, darüber freuen wir uns sehr“, erzählte Zepernicks Trainer Dirk Opitz. Bereits zum dritten Mal veranstaltete der Kreisoberligist das zweitägige Fußball Vorbereitungsturnier. In diesem Jahr erneut mit Ortsnachbar Rot-Weiß Schönow sowie Forst Borgsdorf und Fortuna Glienicke aus der Landesklasse Ost.

Am Freitagabend setzte sich Einheit Zepernick im ersten Halbfinale gegen den Meister der abgelaufenen Kreisoberligasaison, Forst Borgsdorf, mit 5:2 durch. Die Zepernicker spielten eine starke erste Halbzeit und führten mit 1:0. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Einheit mit einem Doppelschlag (48.,50.) schnell auf 3:0. „Borgsdorf hat anschließend ordentlich Druck gemacht, aber wir haben zwei Konter sehr stark ausgespielt und hatten fast eine hundertprozentige Chancenverwertung“, so Zepernick-Trainer Dirk Opitz nach dem Spiel.

Im zweiten Halbfinale musste sich Rot-Weiß Schönow knapp mit 1:2 Fortuna Glienikce geschlagen geben. „Wir haben richtig gut dagegengehalten, leider haben zwei individuelle Fehler zu den Gegentoren geführt“, erzählte Schönows Trainer Tobias Robel. Die Barnimer kamen kurz vor dem Ende noch zum Anschlusstreffer, schafften beinahe sogar den Ausgleich, doch mit einer tollen Parade verhinderte Glienickes Torhüter den Gegentreffer.

Im Spiel um Platz drei zeigte sich Schönow am zweiten Turniertag in Torlaune. Beim deutlichen 6:1-Sieg über Borgsdorf bewies Neuzugang Marcel Richter seine Torjägerqualitäten und erzielte vier Treffer. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Turnier. Wir haben erst einmal trainiert und noch einige Urlauber und Verletzte, deswegen war das ein Mix aus den beiden Männerteams und der A-Jugend“, erklärte Rot-Weiß Schönows Trainer Tobias Robel.

Im Finale zeigte sich Glienicke dominant, doch Zepernick stand defensiv sicher. Offensiv konnte Neuzugang Atze Renner beinahe die Führung erzielen, doch nach einer tollen Einzelleistung schoss er knapp daneben. Auf der Gegenseite nutzten die Gäste ihre Chance zur 1:0-Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel konnten sie sogar auf 2:0 erhöhen, doch im direkten Gegenzug traf Stefan Schulz zum 2:1. Zehn Minuten vor Schluss gelang Zepernicks Stürmer Patrick Kain per sehenswertem Volleyschuss der 2:2-Ausgleichstreffer, doch die Gäste konnten erneut in Führung gehen und sich so den Turniersieg sichern.

„Ich denke, es war ein würdiges Finale. Mit ein bisschen Glück hätten wir uns vielleicht ins Elfmeterschießen retten können, aber wir haben uns nicht abschlachten lassen und ich bin sehr zufrieden“, so Zepernicks Opitz.

Für sein Team war der Datasec-Cup der Auftakt in einen wahren Testspielmarathon. „Letztes Jahr hatten wir die härteste Vorbereitung, die es je gab und dieses Jahr liegt unser Fokus mehr auf den Spielen, denn jeder spielt lieber als zu trainieren.“ In den kommenden neun Tagen werden die Zepernicker sechs Testspiele absolvieren.