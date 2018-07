Sieg und Niederlage zum Auftakt

Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der 1. FC Frankfurt hat am Wochenende seine ersten beiden Testspiele mit Sieg und Niederlage beendet. Der Fußball-Brandenburgligist setzte sich am Sonnabend gegen die U19 des BFC Dynamo mit 2:1 (1:0) durch und verlor am Sonntag gegen den Oberligisten VfB Krieschow 0:3 (0:2).

„Keine Überraschung also“, kommentierte Jan Mutschler. „Krieschow ist in der Vorbereitung ja schon zweieinhalb Wochen weiter als wir, hat schon drei Tests gegen durchweg höherklassige Partner hinter sich“, urteilte der Neu-Trainer der Frankfurter. Der Sonntag-Gast hatte sich zuvor gegen Energie Cottbus (0:3), Berliner AK (1:1) und Union Fürstenwalde (2:4) achtbar geschlagen und sicherte sich nun völlig verdient den ersten und deutlichen Sieg im Übungsspiel.

Die Rand-Cottbuser, in der Vorsaison Achter in der Süd-Oberliga, erwiesen sich als abgeklärt, systematisch im Aufbau, kopfballstark. Den ersten Standard nutzten sie gleich zur Führung. Nach Eckball von rechts schraubte sich Philipp Knapczyk am höchsten und nickte ein. Der Rettungsversuch von Mathias Reischert hinter der Torlinie kam zu spät. Auch danach beherrschten die Gäste die Szene auf dem Rasenplatz am Buschmühlenweg. Noch vor der Pause erhöhten sie nach gestochenem Flachpass von Markus Kaiser durch Sven Konzack auf 2:0. Einige Laschheiten und Konzentrationslücken in der Gastgeber-Abwehr führten kurz vor Schluss durch einen abgefälschten Ball sogar noch zum 3:0.

FCF-Offensiv-Bemühungen blieben meist in der vom langen Dennis Hildebrandt gut organisierten Deckung stecken. Bis zum Strafraum sah vieles noch ganz ordentlich aus. Paul Karaszewski traf nur die Latte (43.), und Robin Grothe scheiterte mit einem Schuss aus halbrechter Position am gut reagierenden Schlussmann Max Oberschmidt (72.). Dem Ex-Frankfurter Hildebrandt, vor einem Jahr wegen seines Cottbus-Studiums zum VfB gewechselt, bescheinigte Coach Toni Lempke „als starke Stütze eine super Saison“. Seinem Opa Günter Reppin (80), der aus Bad Saarow angereist war, hatte er Eintrittskarten für den Drittliga-Vergleich zwischen Cottbus und Rostock am kommenden Sonntag mitgebracht.

1. FCF: Damian Schobert (46. Marvin Benno Lähne) – Dustin Paul Gutzmann, Ruven Bertel, Erik Huwe, Sebastian Zajka – John Lukas Sauer (77. Bill Seiring), Paul Karaszewski, Mathias Reischert (60. Lars Wiedenhöft), Leon Herzberg, Robin Grothe (77. Erik Kryjak) – Artur Aniol (60. Sandro Henning)

Tore: 0:1 Knapczyk (17.), 0:2 Konzack (40.), 0:3 Ladewig (89.) – Schiedsrichter: Robert Nitz (Seelow)

Tags zuvor hatten sich die Frankfurter in einem durchaus munteren, unterhaltsamen Spielchen gegen die A-Junioren des Regionalligisten BFC Dynamo verdient mit 2:1 (1:0) durchgesetzt. In der ersten Hälfte setzten die Gastgeber die Akzente, zeigten sie sich stark im Pressing und in den Zweikämpfen. Und erarbeiteten sich geduldig neben den Treffern von Sandro Henning (22.) und später Robin Grothe (69.) auch weitere Chancen durch John Lukas Sauer, Henning und Angelo Marcel Müller. Einmal musste der noch 17-jährige Ruven Bertel in höchster Not vor Leon Walter klären (16.). In einigen Phasen zeigte sich die ansonsten solide FCF-Defensive zu verspielt, schnörkelhaft auf engstem Raum. Unnötig und zwecklos Müllers endlose Diskussionen mit dem Schieri, die den Gelben Karton einbrachten (20.). Auffallend in der Anfangsphase die auch lautstarken Anweisungen von Paul Karaszewski. Der Ex-Fürstenwalder, gerade 26 Jahre alt geworden, soll sich immer mehr in die Rolle des Dirigenten und „Anführers“ entwickeln, so der Wunsch der Verantwortlichen.

Nach dem Seitenwechsel rissen die jungen, laufstarken Berliner mehr und mehr die Initiative an sich, spielten und kombinierten schneller und kamen durch Torm Worm zum durchaus verdienten Anschluss-Tor (75.). „Ein guter erster Test gegen einen sehr guten Partner, wenngleich wir noch einige Chancen ausgelassen haben“, urteilte Mutschler. Und weiter: „In der zweiten Hälfte konnten und wollten wir vorn nicht mehr das starke Pressing durchhalten, denn die Mannschaft hat eine zehrende Konditionswoche hinter sich. Alles in allem eine taktisch gute und disziplinierte Vorstellung.“ Der Sportliche Leiter Axel Geisler erklärte: „An Konzentration und nachlassender Kraft werden wir arbeiten. Alle haben gesehen, dass wir nicht kurzfristig von einem sofortigen Wiederaufstieg in die Oberliga träumen sollten. Das gibt der Kader momentan einfach nicht her. In der Brandenburgliga unter die ersten Sechs zu kommen ist alles andere als Tiefstapelei.“

1. FCF: Schobert (46. Lähne) – Gutzmann, Bertel, Huwe, Wiedenhöft (70. Bernwald) – Karaszewski, Herzberg – Sauer, Grothe (70. Henning), Müller – Henning (55. Kryjak)

Tore: 1:0 Henning (22.), 2:0 Grothe (69.), 2:1 Worm (75.) – Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt)