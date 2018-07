Hitzeschlacht macht allen zu schaffen

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Fußball-Oberligist FC Strausberg und Brandenburgligist Einheit Bernau trennten sich in einem Testspiel im Hinblick auf die Mitte August beginnende neue Saison in der Strausberger Energie-Arena mit 1:1. Für beide Mannschaften wurde die Partie vor allem wegen der großen Hitze zum echten Härtetest.

Es war sicherlich kein großes Spiel beider Mannschaften. Beim Gastgeber wurden schnell die zurückliegenden Einheiten, in denen es vornehmlich um Kraft und Ausdauer ging, deutlich. Der Gast aus Bernau hingegen hatte erst in der Woche wieder mit dem Training begonnen und bisher noch kein Testspiel bestritten.

War beim FC Strausberg in der Woche beim Spiel gegen Eintracht Miersdorf/Zeuthen noch die Offensive das Glanzstück, sie gewannen mit 9:1, wollte Trainer Christof Reimann diesmal vorwiegend taktische Varianten in der Defensive ausprobieren. Er wollte das Verhalten seiner variablen Dreierkette, die beim Spiel gegen den Ball zur Fünfer-Abwehrkette wird, testen. Die Abwehr der Strausberger war aber wenig gefordert. Bereits nach drei Spielminuten lag der Favorit in Führung. Im Bernauer Strafraum gab es ein Handspiel und so entschied Schiedsrichter Robert Nitz aus Seelow auf Elfmeter. Proteste gab es kaum und Felix Angerhöfer schoss sicher ein.

Kurz nach diesem Tor hatten die Bernauer eine gute Gelegenheit zum Ausgleich. Nach genauem und weitem Abschlag von Torhüter Niklaas Seifarth war Volkan Altin gestartet. Doch die Strausberger Verteidigung um Pierre Voigt stand prima.

In der Folge bestimmte der Gastgeber das Geschehen und hatte mit Angerhöfer, der eine Eingabe von Dominik Tuchtenhagen direkt nahm, und einem Schuss von Alexander Sobeck aus der zweiten Reihe gute Gelegenheiten, das Spiel schon früh zu entschieden. Auffälligste Spieler bei den Strausbergern waren Yannick Mastalerz, Sobeck und Voigt, die mit viel Übersicht das Spiel von hinten heraus aufbauten. Es blieb bis zur Pause beim 1:0 des FC Strausberg.

Auch im zweiten Durchgang blieben die großen Höhepunkte eher aus. Immer wieder konnte man bei den Spielern beobachten, wie sie die Hände in die Hüften legten, tief durchatmeten oder nur im langsamen Trab am Spiel teilnahmen. Es ist eben Vorbereitung und da sind im Training andere Schwerpunkte angesagt. Eine wirklich schöne Geste gab es dann während einer Trinkpause, die Schiri Nitz angeordnet hatte. Der Bernauer Zuschauer Manfred Wilke hatte ein wenig Mitleid mit Linienrichterin Sina Schweitzer. Er brachte ihr kurzerhand eine kleine Flasche Wasser. „Na ja, ich glaube, sie leidet auch ganz schön unter der Mittagssonne.“ Die Partie wurde schon um 11 Uhr angepfiffen.

Kurz vorher zog sie sich allerdings den Unmut der Strausberger zu. Sie hatte eine Abseitsstellung erkannt und ein Tor der Strausberger musste somit annulliert werden. Den Ausgleichstreffer erzielte Ricky Ziegler in der 75. Minute. Auch hier gab es ein Handspiel und schließlich Elfmeter.

„Ne, war kein großes Spiel. Aber ich habe doch einige Dinge für mich notieren können“, sagte Strausbergs Christof Reimann. „Nach dem aberkannten Tor riss der Spielfaden komplett. Es war deutlich zu merken, dass die Männer nach den intensiven Trainingseinheiten in der Woche noch schwere Beine haben. Aber es war ein guter Test.“ Und sein Kollege Nico Thomaschewski zeigte sich ebenfalls recht zufrieden: „Es war unser erstes Spiel nach dem Trainingsauftakt. Wir brauchen sicherlich noch einige gemeinsame Trainingseinheiten und kommen dann auch richtig in Schwung“, sagte er optimistisch.

Am Mittwoch folgt das nächste Heimspirl für den FC Strausberg. Zu Gast ist in der Strausberger Energie-Arena dann ab 19.30 Uhr die SG Kosterfelde.