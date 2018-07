„RBB Aktuell“ heißt künftig „RBB 24“

dpa

Berlin (dpa) Aus „RBB Aktuell“ wird „RBB 24“. Die Spätausgabe der Nachrichten um 21.45 Uhr mit Berichten aus Berlin und Brandenburg werde runderneuert, so der Sender. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet. „Abendschau“ und „Brandenburg Aktuell“ um 19.30 Uhr behalten ihren Namen.

In der Spätausgabe seien bislang Beiträge aus „Abendschau“ und „Brandenburg Aktuell“ wiederholt worden, erklärte der RBB. Künftig würden in „RBB 24“ nur noch neue oder aktualisierte Beiträge gesendet. Durch Schwerpunktsetzung und eine Sendedauer von 15 Minuten werde das Format kompakter. Der Focus soll auf regionalen Themen liegen. Es gibt Hintergrundbeiträge und Gespräche sowie einen täglichen Sportblock.

Die Fernseh-, Radio- und Online-Nachrichten des Rundfunk Berlin-Brandenburg haben von September an den einheitlichen Absender „RBB 24“. „Wir machen so unabhängig vom Medium immer sofort klar: Hier sendet der RBB, hier gibt es Information in öffentlich-rechtlicher Qualität und nach öffentlich-rechtlichen Maßstäben“, teilte der Sender mit.