Erfreuliche Bilanz bei Junioren-Kicker

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Mit fast identischer Team-Anzahl und Struktur wie in der abgelaufenen Saison 2017/18 wird der uckermärkische Fußball-Nachwuchs auch das neue Spieljahr angehen. Sportlich gab es durchaus eine erfreuliche Entwicklung.

Aushängeschilder im Nachwuchsbereich waren die beiden Brandenburgligisten: Der VfB Gramzow kam bei den A-Junioren nach zwölf Siegen, acht Unentschieden und lediglich sechs Niederlagen auf einen großartigen vierten Platz. Nur einen Rang schlechter schnitten die B-Junioren des FC Schwedt in der höchsten Landesspielklasse ab. Sie erreichten 46 Punkte aus14 Siegen, vier Remis-Partien und acht Niederlagen und waren mit 27 Zählern das drittbeste Rückrunde-Team.

In den Landesligen war die Uckermark fünfmal vertreten. Herausragend war hier die Bilanz der D-Junioren des FC Schwedt, die in der Staffel Ost den ersten Rang belegten und bei der Landesendrunde Sechster wurden, wobei sie alles andere als ihren besten Tag erwischten. In der gleichen Altersklasse wurden Victoria Templin Achter und der Angermünder FC Zehnter der Ost-Staffel. Bei den E-Junioren fällt die Bilanz bescheidener aus: Die Schwedter FC-Jungs wurden Siebter (immerhin Fünfter in der Rückrunde), die Templiner belegten Platz 10.

Mit sechs Teams war die Uckermark in den Landesklassen der A- bis C-Junioren dabei. Hier ragte der Staffelsieg der Schwedter C-Junioren heraus, die von ihren 21 Saisonpartien ein einziges verloren (nämlich das allererste mit 2:3 in Zehdenick) und am Ende acht Zähler Vorsprung vor dem Staffelzweiten FC Strausberg hatten. Der Angermünder FC meldete sein Team nach 14 Partien von den Punktspielen ab. Bei den B-Junioren wurde Victoria Templin Fünfter, die Angermünder (eigentlich als Spielgemeinschaft mit dem dann insolventen Verein Blau-Weiß Energie Prenzlau geplant) kamen auf Rang 9. Im ältesten Nachwuchsbereich sicherte sich SpG FC Schwedt/VfL Vierraden den zweiten Rang der Ost-Staffel mit 15 Siegen aus20 Partien, Victoria Templin kam auf den achten Platz.

Rot-Weiß Prenzlau (B, E), Victoria Templin (C) und der VfB Gramzow (D) stellten die Kreisliga-Meister der Saison 2017/18. Bei den 15-/16-Jährigen zeigten sich die Kreisstädter souverän, verloren nur eines ihrer 18 Punktspiele (es wurde in einer Dreifachrunde jeder gegen jeden gespielt) und erzielte bei 45 Punkten 160:16 Tore. Die SpG Schönow/Passow (39/127:44) und Blau-Weiß Gartz (35/98:37) belegten die weiteren Podestränge.

Von den zehn gemeldeten C-Junioren-Mannschaften beendeten letztlich sieben das Spieljahr. Victoria Templin verbuchte eine einzige Niederlage und wurde mit 33 Punkten und 104:10 unangefochten Kreismeister. SpG Oderberg/Lunow (der Barnimer Nachwuchs hat weiter Spielrecht in der Uckermark) mit 27/73:18 und Rot-Weiß Prenzlau (18/44:47) folgen.

Bei D- und E-Junioren wurden nach Vorrunden in jeweils zwei Staffeln mit einer einfachen Jeder-gegen-jeden-Runde Meister- und Platzierungsrunden gebildet. In beiden Altersklassen behaupteten sich die späteren Meister in all ihren sieben Partien des zweiten Saisonteils.

Eine komplett weiße Saison-Weste haben die Gramzower D-Junioren. Schon in der Vorrunde gewannen sie all ihre sechs Spiele und erzielten dabei ein Torverhältnis von 52:6. In den sieben Partien der Meisterrunde, die sie ebenfalls durchweg für sich entschieden, folgten noch einmal 59:5 Treffer. Entscheidend war letztlich das abschließende 5:0 gegen Vizemeister Rot-Weiß Prenzlau D1 (18/48:17). Dritter wurde Victoria Templin D2 (15/46:28). In der Platzierungsrunde setzte sich der Kerkower SC durch.

Verlustpunktfrei konnte auch Rot-Weiß Prenzlau E1 die Meisterrunde absolvieren. 21 Punkte und 45:10 standen für den Champion letztlich zu Buche. Damit konnten der VfB Gramzow (18/38:17) und Blau-Weiß Gartz (15/24:15) auf die nächsten Ränge verwiesen werden. Stolz dürfen die Kerkower sein: Sie waren beim 3:1-Heimsieg in der Gruppenphase das einzige Team, das die Prenzlauer im gesamten Saisonverlauf einmal besiegen konnten. Der KSC belegte letztlich den 6. Rang. Die Platzierungsrunde entschied die SpG Schönow/Passow für sich.

Bei den F-Junioren gab es neun Turnierrunden im Saisonverlauf, abschließend dann in Heinersdorf die Endrunde der Kreismeisterschaft mit einer Gold- und einer Silberrunde. Der FC Schwedt F1 holte sich durch ein 4:0 gegen den Kerkower SC den Titel. Die G-Junioren (Bambini) spielten durchweg ohne Tabellenwertung, aber mit jeder Menge Spaß am Kicken.

In der neuen Saison (Start am letzten August-Wochenende) wird der FC Schwedt in den Brandenburg-Ligen der A-, B- und C-Junioren starten! Bei den A-Teams ist man für den VfB Gramzow nachgerückt, der Anfang Juli sein Team wegen Personalmangels zurückgezogen hat. In den Landesligen werden der FC Schwedt und Victoria Templin bei D- und E-Junioren mitspielen, der Angermünder FC ist bei den D-Teams mit dabei. In der Landesklasse der A- bis C-Junioren ist die Uckermark fünfmal vertreten – Victoria Templin in allen drei Altersklassen, zudem Rot-Weiß Prenzlau bei den A-Junioren und der Angermünder FC bei den B-Teams.

Erneut wird es 2018/19 keine Kreisliga bei den A-Junioren geben, bei den B-Teams haben wiederum sieben Mannschaften gemeldet, bei den 13/14-Jährigen diesmal ein Dutzend und bei den D-Junioren 15 Mannschaften. Jeweils 21 Teams spielen bei denE- und den F-Junioren, etwa zehn Vereine wollen sich an den Bambini-Spieltreffs beteiligen.