Szenenapplaus für die mitreißenden Magic Dancer

Hans Still

Schönerlinde Vielleicht war es einfach zu heiß und damit der Weg von der Schönerlinder Ortsmitte bis zum Festplatz zu beschwerlich - Jedenfalls wies der Veranstaltungsort des traditionellen Lindenblütenfestes am Sonnabend zur besten Kaffeezeit doch noch sichtbar freie Flecken auf. Knapp einhundert Gäste waren gekommen, um beispielsweise die Magic Dancer aus Bernau zu sehen. Die Jugendlichen zeigten modernen Showtanz, sie brachten eine stimmungsvolle wie umjubelte Can-Can-Vorführung auf die gedachte Bühne und durften sich gleich mehrfach am Szenenapplaus erfreuen. In dieser Situation hatten sich die Vorbereitungen des Ortsbeirates um Ortsvorsteher Frank Liste (SPD) tatsächlich gelohnt. Und auch die Kinder dürften zufrieden gewesen sein: Torwandschießen, eine Hüpfburg, ein hübsches Kinderkarussell gehörten zu den Angeboten des Festes. „Bei uns geht es oft etwas ruhiger zu, woran das liegt, weiß ich auch nicht so genau“, kommentierte Liste das Geschehen, ohne nun enttäuscht zu sein. Freitagabend war das Fest mit 200 Gästen gestartet und am Sonnabend zum Feuerwerk erfreuten sich dann wieder viele Zuschauer am Funkenregen und Glitzerwerk.

Daneben gibt es in Schönerlinde heikle Neuigkeiten, die für Erstaunen sorgen. So wurde für die Schönerlinder ziemlich überraschend der Bahnübergang Lindenhof eine Woche lang geschlossen. Ab heute sollte er wieder geöffnet sein, doch sorgen die Umstände für Gesprächsstoff. Liste hatte sich angesichts von Bauvorbereitungen vor einer Woche in der Wandlitzer Bauverwaltung erkundigt und gefragt, ob es Anträge zur Sperrung gab. Das war nicht der Fall. Am Dienstag rief Liste wieder dort an, um mitzuteilen, dass der Übergang nun eine Woche gesperrt ist. „Die schaffen einfach Fakten und sagen in Wandlitz nicht einmal Bescheid“, kritisierte Liste am Sonnabend mit Blick in Richtung Hauptstadt. Er befürchtet sogar, damit bekommen die Einwohner nur einen Vorgeschmack auf weitere bevorstehende Sperrungen. Die Straße nach Buch steht angeblich vor dem Ausbau. Und auch in Richtung Berliner Norden geht es früher oder später weiter, beispielsweise mit einem Brückenabriss.

Behördenpost bekommen haben übrigens die Schönerlinder an der L 100, die von den Lampen profitieren, die hinter Schönwalde aufgestellt wurden. Drei Jahre ist das Vorhaben schon her, nun kamen die Bescheide.(hs)