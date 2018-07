Handwerk sucht noch 600 Azubis

Sophie Schade

Mühlenbeck (MOZ) 18 Tischlerlehrlinge stellten am Sonnabend ihre Gesellenstücke in der Historischen Mönchmühle aus. Ihre Fähigkeiten werden von den Betrieben dringend gebraucht.

Am 1. August, also schon in wenigen Tagen, beginnt das neue Ausbildungsjahr. Doch noch sind über 600 Lehrstellen im Handwerk in der Region unbesetzt, sagte Norbert Fischer, am Sonnabend bei der Präsentation der Gesellenstücke in Mühlenbeck. Fischer ist Obermeister der Tischlerinnung in Oberhavel und betreibt eine eigene Firma in Schildow.

Für Spätentschlossene sei der Zug noch nicht abgefahren, so der Innungsobermeister. Bei entsprechenden Voraussetzungen sei aber auch eine spätere Einstellung möglich. Neben grundlegenden Qualitäten wie Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit seien der Wille, seine Aufgaben gut zu erfüllen, und die Leidenschaft für das Handwerk die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lehre. Andernfalls würde die Ausbildung in vielen Fällen abgebrochen oder die Leistung in der Gesellenprüfung sei nicht ausreichend. „Eine handwerkliche Ausbildung darf auf keinen Fall nur ein Notnagel sein“, so Fischer. Ein gewisses handwerkliches Talent, das der Meister in drei Jahren Ausbildung fördern könne, habe jeder. „Uns ist es ja auch nicht in die Wiege gelegt worden, wir mussten uns unser Können auch erarbeiten.“

Bei Jobmessen versuchen die Handwerksinnungen deshalb, Azubis zu werben – „auch und gerade die, die ihre berufliche Zukunft vielleicht nicht schon im Handwerk sehen“. Da in anderen Landkreisen, beispielsweise in der Prignitz, die Situation noch schlechter aussieht, haben sich die Kreishandwerkerschaften aus der Prignitz und aus Oberhavel in diesem Jahr für die Prüfung ihrer angehenden Gesellen zusammengetan. Das Ergebnis war am Sonnabend in der Mönchmühle zu begutachten. Vom stilvollen Nachttisch bis zur Tür haben sich die Azubis an den verschiedensten Werken versucht.