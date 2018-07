Spiel und Spaß für alle auf dem Marxdorfer Gutshof

Eva-Maria Lubisch

Marxdorf Auf dem Gemeindegelände und im großen schattigen NVA-Zelt ging am Sonnabend die Post ab. „Eigentlich feiern wir immer im Herbst, doch dieses Mal im Sommer“, so der Bürgermeister von Vierlinden, Constantin Schütze. Der Ortsbeirat mit Ortsvorsteher Dietmar Schütze organisierte gemeinsam mit den Mitgliedern des Pferdesportvereins Marxdorf sowie der Feuerwehren Marxdorf und Worin und weiteren Helfern das beliebte traditionelle Familienfest. Mit selbstgebackenem Kuchen und duftendem Kaffee versorgten die Vereinsmitglieder die Einwohner und Besucher aus dem Umland. „Den Erlös setzen wir für den großen Reitertag in Marxdorf am 1. Septemberwochenende ein“, erzählte die rührige Jugendsozialarbeiterin Tina Schütze.

Bei Andrea, Josephine und Tinka konnten die Jüngsten auf dem Rücken der Pferde das Fest umrunden. Auch bei der Schmink- und Bastelstraße waren die Vereinsmitglieder in Kooperation mit der Kita Worin mit dabei. Beim Schminken mit Kristin kam viel Glitzer und Farbe zum Einsatz. Die Zuckerwattestation, betrieben von Cindy, lief ohne Pause. Eine kleine Hüpfburg rundete das Vergnügen für die kleinsten Gäste ab. Die Feuerwehrleute simulierten einen Löschangriff auf ein kleines brennendes Wohnhaus. Sie warben dabei gleich für die Nachwuchsarbeit. Der Partyservice Jörg und Gabi Münch aus Seelow versorgte die hungrigen Gäste mit deftig Gegrillten, Fisch, Würstchen und Fleisch.

Bürgermeister Constantin Schütze nutzte die Gelegenheit, um auf eine große Sorge aufmerksam zu machen. „Wir wollen unser Gemeindezentrum energetisch sanieren“, sagte er. „Das Dach, die Dämmung, Fenster, Türen und Fassadenputz müssten unbedingt erneuert werden, aber uns fehlen die Eigenmittel für eine Finanzierung.“ Im Gebäude selbst sind die Räumlichkeiten hergestellt. Dort treffen sich die Mitglieder des Angler-, Pferdesport- und Bungalowvereins. Zudem wird Tischtennis gespielt.(eml)