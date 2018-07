Geldstrafe für illegalen Drogenbesitz

Stefan Adam

Schwedt Eine Polizeistreife in Angermünde wird auf einen jungen Mann aufmerksam, der sich auffällig verhält. Als er die Beamten sieht, ist er nervös und versucht sich aus dem Staub zu machen. Die Kontrolle fördert sechs Gramm Cannabis und Marihuana aus den Hosentaschen zu Tage. Da der Mann die Herkunft der Ware nicht preis geben will und keine Angaben zu seiner Person macht, wird er zur Klärung der Identität mitgenommen. Ein Drogentest endet positiv. Dennoch verweigert der Sünder die Einsichtnahme in seinen Rucksack und verlangt einen Durchsuchungsbeschluss. Der ist im konkreten Fall nicht notwendig, so sieht es der Gesetzgeber vor. Im Rucksack des Mannes werden diverse Tabletten, Cannabissamen und -blüten sichergestellt. Alles in allem ein reichlicher Fundus an Drogen.

Inzwischen musste sich der junge Mann vor dem Strafrichter des Schwedter Amtsgerichtes wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. „Ich habe mir alles in einem Berliner Club gekauft zum eigenen Verbrauch“, gestand der 31-Jährige. Er mache so etwas nicht regelmäßig, sei erst seit zwei Jahren wieder in Deutschland. Das unkooperative Verhalten gegenüber den Beamten erklärte er mit Ängsten vor der Polizei. Der außergerichtlichen Einziehung der Drogen stimmte er nur unwillig zu, nachdem ihn der Anklagevertreter zu verstehen gab, dass dies sonst durch einen Gerichtsbeschluss erfolgen wird.

Trotz einer Vorstrafe mit ähnlichen Hintergrund sah der Staatsanwalt eine Geldstrafe für ausreichend an, die er mit 150 Tagesätzen zu je 15 Euro beantragte. Die Strafrichterin folgte dieser Auffassung und verfügte 2250 Euro Geldstrafe wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln. Im Wiederholungsfall droht eine Freiheitsstrafe.(sta)