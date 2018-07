Jubilare gedenken ihrer Konfirmation

Larissa Benz

Groß Rietz (MOZ) Ein Fest als Erinnerung an ihre Konfirmation feierten 15 Jubilare aus den Rietz-Neuendorfer Ortsteilen am Sonntag mit dem Beeskower Stadt- und Landgemeindepfarrer Tobias Kampf. Ein Organist sorgte in der Groß Rietzer Dorfkirche für die passende musikalische Untermalung während des Gottesdienstes.

Ihre Silberne Konfirmation, (25 Jahre), feierten Antje Schuck (geb. Reischert), Stefanie Böhm und Verena Kupke (geb. Richter).

Ihre Goldene Konfirmation (50 Jahre) feierten Hans-Jürgen Pflaum, Reinhard Poy, Gerd Gerstberger, Marianne Bölke (geb. Larski), Annegret Kraft (geb. Heinz), Elvira Reschke (geb. Lamm), Christiane Witte und Wolfgang Lauschke.

Ihre Diamantene Konfirmation ( 60 Jahre) feierten Günther Schlegel, Martin Poeschke, Klaus Schulz und Gerhard Schlegel.

Im Anschluss saßen die Jubilare noch gemütlich im Restaurant zum Alten Konsum bei Kaffee und Kuchen zusammen. (lb)