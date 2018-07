Kaltnadel, Metallplatte und Druckerpresse

Bettina Winkler

Neuendorf im Sande (MOZ) Neuendorf im Sande. Mit einer Kaltnadel ritzt Ursula Wickermeyer Muster in eine Metallplatte. Dabei ist die Frau aus Bielefeld hoch konzentriert. „Die Zeit läuft mir davon“, sagt sie. Ursula Wickermeyer – regelmäßig bei der Sommerakademie in der Kulturscheune in Neuendorf dabei – war schon gespannt auf die neue künstlerische Herausforderung. „Man muss sich bei der Arbeit mehr Gedanken machen, Prozesse im Auge behalten und meist unwiderrufliche Entscheidungen treffen“, erläutert die Bielefelderin – eine von acht Teilnehmern der Akademie – die am Freitagabend mit einer Präsentation der Ergebnisse endete.

Entfetten, Aufstäuben, Einbrennen, Abdecken, Ätzen und endlich Drucken – die Aquatintatechnik ist kompliziert. Fast bis zur letzten Minute arbeiten die Teilnehmer unter Anleitung von Kursleiterin Magdalene Bischinger. „Nachdem im letzten Sommer die Kaltnadelradierung als künstlerische Technik der einwöchigen Sommerakademie in der Kulturscheune Neuendorf gewählt wurde, ist es diesmal komplizierter“, sagte Magdalene Bischinger. Bei Aquatinta-Radierungen werden Metallplatten durch ein spezielles Verfahren geätzt, anschließend Farbe in die Vertiefung eingerieben und mit dem nötigen Druck aufs Papier gebracht. Im Gegensatz zur Kaltnadelradierung, bei der die Linie im Vordergrund steht, lassen sich hierbei Farbflächen gestalten. Es entstehen plastische und kontrastreiche Werke. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Vorsichtig werden die Drucke, die auf 350 Gramm schweren Büttenpapier verewigt sind, auf den langen Holztischen in der urigen Scheune ausgebreitet. Einige Werke sind noch nicht getrocknet. Fachmännisch werden die meist grafischen Muster von Hobbykünstlern und Gästen betrachtet. „Sie sind schön geworden“, sagt Michael Schubert stolz. Als einziger Mann im Damenteam fühlte er sich bei der Sommerakademie im dörflichen Ambiente gut aufgehoben. Untergebracht war die Hobbykünstlerschar in der Pension Charlottenhof. „Ich komme auf jeden Fall wieder“, sagt Ursula Wickermeyer zum Abschied. Bei der Anmeldung zur nächsten Sommerakademie sollte sie sich beeilen – die Plätze sind in jedem Jahr immer schnell ausgebucht.(bw)