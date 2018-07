Gutspark Wollup lockt wieder zum Spaziergang

Die Äste müssen weg: Mehr als 30 Frauen und Männer packten am Sonnabend erneut kräftig mit an. © Foto: Doris Steinkraus

Doris Steinkraus

Wollup (MOZ) Mit dem Bänke bauen wird es beim nunmehr sechsten Arbeitseinsatz am Sonnabend im Gutspark Wollup doch nichts. Es gibt noch zu viele andere Arbeiten zu erledigen, um die grüne Lunge des Letschiner Ortseils so herzurichten, wie es sich die Helfer vorstellen. Dabei ist schon viel geschafft. Alle Wege sind wieder in alter Breite passierbar, die eingestürzten Brückenreste sind verschwunden, eine neue Brücke errichtet, Sichtachsen erkennbar und die Gewässer zum größten Teil von Ästen und toten Bäumen befreit. Einige der Männer fischen die letzten Äste aus den Gräben. Christian Hoffmann aus Letschin ist auch dieses Mal wieder dabei, hat sich die hohe Wathose mitgebracht, steht bis zur Brust im Wasser und reicht die modrigen Äste an seine Helfer weiter. Im Graben etwas weiter holen die nächsten vom Kahn aus noch einiges heraus.

Im vorderen Bereich, an der großen Wiese, hat die Seelower Firma Sixdorf fachgerecht an den wertvollen alten Platanen die Kronen gestutzt – als Sponsoring. Frauen und Männer sind dabei, die Äste zu zerkleinern, alles wegzuräumen. „Ich habe hier als Kind gespielt“, erzählt Günter Schwetschke. Der 68-Jährige ist im Ort geboren, verbindet, wie auch andere Helfer, viele Erinnerungen mit dem Park. Für ihn ist es Ehrensache mitzuhelfen. Sören Poschizki und Niels Keidel, die Begründer der Park-Initiave, strahlen. Mehr als 30 Helfer sind wieder gekommen. „Wir sind selbst erstaunt, dass der Elan so anhält“, sagt Niels Keidel. Auch Letschins Bürgermeister Michael Böttcher ist wieder in Arbeitsmontur dabei, führt die Kettensäge. Die Gemeinde hat einige Mittel bereit gestellt, um Sachkosten zu sichern. „Ansonsten passiert hier alles in Eigeninitiative“, sagt er stolz. Die Gemeinde sei froh über so viel Einsatz.

Mittlerweile konnten die Sperrschilder abgenommen werden. Der Park werde schon wieder eifrig genutzt, berichtet Ortsvorsteher Hans-Jörg Vollberg. Nicht nur für Spaziergänge. Nach jedem Einsatz gibt es eine gemütliche Grillrunde. Es fanden auch schon diverse Feste statt. Erst kürzlich haben Letschiner Kita-Kinder einen Tag im Park verbracht. Für 2019 ist ein Benefizsingen geplant. „Wir haben noch einiges vor“, sagt Niels Keidel dazu.

Im August gibt es erst einmal eine Einsatz-Pause. Am 15. September ist nächster Treff. Man habe weiter zu tun, um den jetzigen Zustand zu sichern, sagt Kaidel. Michael Böttcher hofft, dass es mit einem Leader-Projekt klappt, um darüber das Gewässersystem im Park sanieren zu können.(dos)