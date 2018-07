Die bunte Truppe

(MOZ) Seit Jahren stellt die Politik sich die Frage immer wieder aufs Neue: Soll die Bundeswehr EU-Ausländer in ihren Reihen zulassen? Immer wieder versiegt die Debatte jedoch in Uneinigkeit, ohne dass das ihr zugrunde liegende Problem gelöst würde: Eine steigende Anzahl an Bundeswehreinsätzen erfordert mehr Personal, das seit Abschaffung der Wehrpflicht nicht mehr zur Verfügung steht.

Die Wehrpflicht wurde aus gutem Grund abgeschafft. Man wollte der Wirtschaft junge Menschen, die dringend auf dem Arbeitsmarktmarkt benötigt werden, nicht zu lange vorenthalten. Denn egal ob in Industrie oder in der Pflege, überall mangelt es an Fachkräften. Will man auch die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr aufrechterhalten, benötigt sie mehr Soldaten. Egal woher. Dass Deutschland in einen militärischen Konflikt mit einem EU-Partner gerät, der zu einem Interessenkonflikt führt, kann ausgeschlossen werden.

Die Bereitschaft, für ein Land zu kämpfen, vielleicht sogar zu sterben, ist etwas Besonderes. Manchem mag dies leichter fallen, wenn es sich um „sein“ Land handelt. Doch wäre es nicht im Sinn der europäischen Idee, wenn dass ein Stückchen weiter gefasst würde? Die Öffnung der Bundeswehr wäre dazu ein Beitrag.