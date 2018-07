Mehr als eine Depeche-Mode-Coverband

Tolle Stimmung: Forced to Mode Sänger Christian Schottstätt annimiert das Publikum an der Odertalbühne zum Mitmachen. © Foto: Oliver Voigt

Oliver Voigt

Schwedt (MOZ) Forced To Mode muss in Schwedt eigentlich nicht mehr extra vorgestellt werden. Bereits zum vierten Mal gastierte das Trio um Sänger Christian Schottstätt in der Oderstadt. Und immer wieder mit großem Erfolg, wie die ausverkauften Bühnen beweisen. Am Sonnabend zogen sie wieder mehr als 700 Fans elektronischer Musik in ihren Bann. Die Cover-Band aus Berlin, die ihren Vorbildern Depeche Mode auf der Bühne möglichst nah kommen wollen, bekommen das mit viel Liebe zum Detail, großartiger Stimme und präsentem Bühneneinsatz verdammt gut hin. Die Konzerte der drei Musiker orientierten sich stilistisch am künstlerischen Höhepunkt von Depeche Modes: der 1993er “Devotional” Tour. Ihr Repertoire umfasst inzwischen über 50 Titel aller Dekaden der Electro-Kultband.

Bevor Schottstätt gemeinsam mit Gitarrist Matthias Kahra und Keyboarder Thomas Schernikau die Bühne rockten, stimmte Solar Fake das Publikum auf den Abend ein. Und die Aufdrucke auf den Shirts im Publikum zeigten deutlich, dass der Electro-Act von Sven Friedrich und Keyborder André Feller ihre eigenen Fanschar haben. Und Dank der Nähe zum beheimateten Berlin ist so ein Konzert vor den Toren der Hauptstadt doch schon eine gern angesehene Pflicht. Und auch die Fans von Forced to Mode zollten dem 70 minütigem Auftritt mit Applaus vollen Respekt. Nach einer kurzen Umbauphase erfüllte „Behind the Wheel“ die Odertalbühne. Die Songauswahl von 20 Titeln überzeugte und ließ neben den Hits auch Platz für Überraschungen. Zudem baute die Band dosiert eigene Ideen und Liveaction in die Coverversionen einmit ein.

Bereits in zwei Monaten steht Forced to Mode schon wieder in Schwedt auf der Bühne. Doch diesmal wird es anders. „Wir spielen am 30. September im Rahmen unserer acoustic-tour im kleinen Saal der uckermärkischen Bühnen. Ohne große Synthietechnik“, erklärt Christian Schottstätt. „Wer uns kennt, weiß welche Energie wir unter „Strom“ auf die Bühne bringen. Nun wird der Strom auf ein Minimum reduziert und und wir gehen „unplugged“ zu Werke. Freut euch auf Depeche Mode-Klassiker und Liebhaber-Stücke in akustischem Gewand mit Klavier, Gitarre und Cajón.“

