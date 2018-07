Leckerli durchs Zaunfeld

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) In der Katzenauffangstation in der Woltersdorfer Straße ist am Sonnabend Sommerfest gefeiert worden. Solche Veranstaltungen nutzt der Tierschutzverein Strausberg, Rüdersdorf und Umgebung, um sich ins Gedächtnis zu bringen und Spenden zu werben.

Viele Gäste kamen auch diesmal mit Gepäck zu der Einrichtung auf dem ehemaligen Rüdersdorfer Bauhofgelände. Zum Beispiel Susanne Saß aus Neuenhagen. Sie hatte zwei Katzenboxen dabei, die sie der Katzenstation übergeben wollte. Und die Mädchen Lynn und Fina trugen Futter und Katzenstreu.

„Alle Tiere kommen erst einmal in Quarantäne“, erklärte ihr Corinna Ritter vom gastgebenden Verein vor dem entsprechenden Gebäudeteil, vor dem auch Kuchenbüfett und die Sammelstelle für Sachspenden postiert waren. Alle Tiere – um die 100 sind stets in der Obhut der Station und der dazugehörigen Pflegestelle in Woltersdorf – würden untersucht, geimpft und schließlich auch kastriert, informierte sie weiter. Und der Verein habe beim Tierarzt nicht etwa Sonderkonditionen, sondern zahle genau wie jede Privatperson.

Deshalb seien auch Geldspenden wichtig, denn allein von den Mitgliedsbeiträgen der rund 50 Tierschützer im Verein könne man das nicht bewerkstelligen. Noch dazu, wo die angefangene neue Quarantänestation ihrer Fertigstellung harrt. Dach und Fenster waren bereits im Frühjahr fertig, der Estrich ist mittlerweile eingebracht, Fußbodenheizung sowie Sanitärinstallation und Elektrokabel verlegt. Auch die Malerarbeiten in den acht Räumen sind so gut wie fertig. Die Teile zum Wald hin sind gelb gehalten, damit sie heller wirken, die zum Hof in dunklerem grün. Der Flur ist in grau abgesetzt. „Das mach ihn breiter“, begründet Frank Preuße, der fast jedes Wochenende in der Station anzutreffen ist, wie Corinna Ritter und ihre Mitstreiter hervorheben. Demnächst sollen die Türen kommen, da ist der Tischler vielleicht auch in seinem Element.

Sie hoffe immer noch, dass das Gebäude noch in diesem Jahr fertig wird und in Betrieb geht, sagt Corinna Ritter. Auch wenn es bislang keine Fördermittel gab. Im September wolle man noch einmal einen Anlauf beim Umweltausschuss im Landkreis nehmen, kündigt sie an. Mit dem neuen Gebäude gebe es dann einen Tierarztraum vor Ort, so dass der Veterinär kommen könne und nicht mehr die Tiere zu ihm gebracht werden müssten. „Das ist Stress für sie“, erklärt sie.

Die zumeist ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer freuten sich über Spenden aller Art, so Corinna Ritter. Besonders über tatkräftige Hilfe. Ganz egal, wobei man unterstützen könne. Macher backe Kuchen für Feste, mancher bastele, sie kümmere sich um die Öffentlichkeitsarbeit, andere um die Häuschen, in denen die Tiere in Gruppen leben. Mit Gras und Sand im Umfeld und kleinen Hüttchen als Rückzugsort. Manchmal reiche es schon, wenn sich jemand nur in die Gehege hineinsetze und vielleicht mit den Katzen spiele, damit gerade scheue sich wieder an Menschen gewöhnen und besser vermittelbar sind. Bei den Festen bleiben die Türen für Gäste hingegen jetzt in der Regel zu – aus hygienischen Gründen und um Stress für die Tiere zu vermeiden. Und dass bei solchen Gelegenheiten Tiere abgegeben werden, sei eher die Ausnahme.

Momentan sei die Vermittlung schwierig, weil Ferienzeit ist. „Deshalb ist uns besonders wichtig, dass Leute herkommen“, sagt Corinna Ritter. Möglich ist dies freitags sowie jeden 1. und 3. Sonnabend und 2. und 4. Sonntag im Monat von 11 bis 14 Uhr. Kontakt könne nicht nur den Tieren helfen, sondern die hätten ja auch therapeutische Wirkung auf Menschen – zum Beispiel gegen Einsamkeit und Depressionen.

Vereinschefin Beate Altmiks verweist überdies darauf, dass die Station IHK-Ausbildungsbetrieb für Tierpfleger für Heim- und Pensionstiere ist. Zudem könnten Einstiegsqualifikationen vor einer Ausbildung absolviert werden. Und man biete Praktika an, sowohl für Schüler als auch für Ältere. Nicht zuletzt gibt es zwei Stellen im Bundesfreiwilligendienst. „Die Masse der Leute ist aber ehrenamtlich tätig“, stellt sie klar. Einzige Angestellte ist Leiterin Lisa Niche.

Mehr Infos: www.tierschutzverein-strausberg.de