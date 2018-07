Jubiläumsfest ohne Jungstorch auf Turm

Steffen Göttmann

Rathsdorf (MOZ) Auf Initiative von Kurt Kretschmann (1914-2007), Naturschutz-Nestor der DDR, ist am 19. Juli 1978 das Storchenmuseum in dem 200 Jahre alten Ziegelbrennofen in Rathsdorf eröffnet worden. Das ist genau 40 Jahre her. Deshalb stand das Storchenfest am Sonnabend im Zeichen dieses Jubiläums. Seit der Stilllegung vor mehr als 100 Jahren brüten Störche auf dem 16,5 Meter hohen Turm.

Sybille Knospe, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Haus der Naturpflege, der das Storchenmuseum mit Unterstützung des Nabu betreibt, hatte erstmals die Rathsdorfer Feuerwehr eingeladen. Diese präsentierte sich mit ihrem Tragkraftspritzenfahrzeug. Zudem hatten die Männer eine Kübelspritze für Kinder mitgebracht.

„Kasper und der Storch“ war der Titel des Puppenthaters, das Kerstin Götter, Geschäftsführerin des Hauses der Naturpflege, aufführte. Sie hat dieses wie alle ihre Theaterstücke selbstgeschrieben und gibt demnächst ein Buch heraus. Die Besucher warfen einen Blick ins Museum und saßen auf den Bänken, um den von Frauen aus dem Dorf gebackenen Kuchen zu verzehren und den Klängen des Wriezener Musikers Dennis B. Markheim zu lauschen

„Wir haben in diesem Jahr keine Jungstörche“, bedauerte Rainer Wartenberg, der mit Tochter Nancy den Storchenturm ehrenamtlich betreut. Er vermutet, dass sich der Storch eine Jungstörchin genommen hat, die noch nicht zur brutbereit sei oder keine Erfahrung in der Brutpflege habe. „Vielleicht stand sie zu häufig auf und ließ die Eier alleine“, so Wartenberg. Drei Jahre brauche eine Störchin, bis sie brütet.

Die letzten drei Jahre seien keine Storchenjahre gewesen, sagte Hans-Rainer Friedrich aus Parlow, Regionalbetreuer Ostbrandenburg des Arbeitskreises Weißstorch im Nabu, der beim Fest vorbeischaute . Er zählt jährlich die Jungstörche und ermittelt so den Bestand. Sein Regionalbereich bezieht sich auf die Altkreise Bad Freienwalde und Eberswalde bis Prenzlau. Das Rekordnest des Jahres mit fünf Jungstörchen befinde sich in Trampe. Als gesichert gelte der Bestand, wenn in jedem Nest mindestens zwei Jungstörche überleben.(sg)