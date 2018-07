Gute Laune mit Köhlerliesel und tierischer Zirkusshow

Cornelia Link-Adam

Biegen Mit Angeboten für Jung und Alt hat der kleine Briesener Ortsteil Biegen am Sonnabend sein traditionelles Dorffest gefeiert.

Gut gefüllt war am Nachmittag der weitläufige Platz am Dorfgemeinschaftshaus, liebevoll von Einheimischen auch „Dorfclub“ genannt. Keine großen Budenstraße war aufgebaut, dafür am Bierwagen schon einiges los und auch gegenüberliegend am Stand mit Bratwurst und Pommes hatte der Verkäufer zu tun. Unter dem großen Festzelt drängten sich vorrangig die Senioren, dazu auch open air direkt unter der dicken Eiche mitten auf dem Platz. Kaffee und Kuchen standen hoch im Kurs, so gut, dass zur eigentlichen Kaffeezeit um 16 Uhr davon nur noch Reste im Haus verkauft werden konnten. Da griff Bodo Blume aus Briesen aber schnell noch zu. „Selbstgebackener Kuchen schmeckt doch immer“, bekannte der Briesener, der extra zum Fest raus in den kleinen Ortsteil der Gemeinde kurz vor Frankfurt gekommen war. „Wir hatten ursprünglich 16 Kuchen und Torten. Schließlich haben die Frauen aus dem Dorf wieder super gebacken“, erzählte Lilo Steinborn stolz. Sonst betreut sie die Rentner im Dorf, heute kümmerte sie sich um den Verkauf der Backwaren mitsamt Kaffee. Das klappte gut.

Draußen brutzelte Paul Reiber am kleinen Feuer Stockbrot für die Besucher, nebenan tönte laut „Rosamunde“ über den Platz, aber auch die „Köhlerliesel“. Gespielt wurden die bekannten Songs, aber auch weitere von der „Oderbruch Blasmusik“. Das Ensemble, gerade im Rahmen ihres 50-jährigen Bestehens auf Tour, kam gern nach Biegen zum zweistündigen Platzkonzert. Und erhielt viel Applaus von den gut 100 Besuchern auf dem Platz.

Kaum hatte Achim Orthen von der Frankfurter Veranstaltungsagentur „Happy Day’s“ die Mikros umgebaut, kündigte er als DJ schon den nächsten Programmpunkt an: Eine Show für kleine und große Leute, geboten von Clown Pipeline und Herrn Krause. Beide sind Artisten der Zirkusfamilie „Die Samels jr.“ und begeisterten mit ihrer Mitmach-Show schon vor zwei Jahren beim Weihnachtsmarkt in Briesen. Nach Biegen hatten sie nicht nur viele Gags mitgebracht, sondern auch tierische Unterstützung. Kunststückchen mit Tauben wurden gezeigt, von Kindern auch Hasen aus der Zauberbox gehievt und sogar eine meterlange echte Schlange durfte nicht fehlen. Diese ließ sich mutig nicht nur Marion Groral um den Hals legen, sondern auch Thomas Wolf. Der Biegener hielt auch still, als ihm Pipeline auch noch eine echte Vogelspinne auf den Kopf setzte. Mitnehmen wollte er keine der tierischen Stars. „Nee, danke“, sagte er und winkte ab. Während dessen sprangen beim Finale der Zirkusshow unter Applaus auch noch fünf Hunde durch Reifen und wurden im Kinderwagen über den Platz geschoben.(co)