Unterstützung und Freiräume

Silvia Passow

Falkensee Der Esstisch ist gedeckt, Teller, Tassen, Kuchen in handliche Stücke geschnitten. Andrea Volkmann betrachtet ihr Werk, geht hinüber zur Kaffeemaschine, nimmt die Kanne zur Hand und hält sie in die Höhe. „Wird das reichen?“ Ihr Blick sucht und findet Beate Benke (59). Die lächelt, zieht leicht die Schultern hoch. Volkmann befüllt die Tassen. Reicht nicht, gleich wird die Maschine wieder summen, Volkmann bereitet sie auf die nächste Runde vor.

Andrea Volkmann gilt als geistig eingeschränkt. Seit einigen Monaten ist die Wohngemeinschaft in Falkensee ihr zu Hause. Wohngemeinschaft, das heißt Eigenständigkeit, so weit es eben geht, und jeder erfüllt seine Aufgaben, so weit er eben kann. Dabei bekommt sie gleichermaßen Unterstützung wie Freiräume.

Veränderte Lebensumstände

als Motor

Als Ivo Benke (66) die Diagnose Parkinson erhielt, war ihm und seiner Frau schnell klar, ihr Leben würde sich ändern. Ihr Sohn Nils (28) ist geistig behindert, eingeschränkt, nicht hilflos, aber das Leben allein meistern, kann er nicht. Benkes hatten immer für ihn gesorgt, er sollte auch weiter in ihrer Nähe bleiben. Gleichzeitig war es für Nils an der Zeit, etwas mehr Eigenständigkeit zu erlernen.

Ihre Idee für die Zukunft: Ein neues Haus. Unten eine barrierearme Wohnung für sich selbst, oben eine Wohngemeinschaft gründen, mit Nils und anderen geistig eingeschränkten Menschen. Dazu professionelle Hilfe für die Bewohner. Finn (22), der jüngere Sohn, bezog ebenfalls ein Zimmer in der neuen WG.

Ein naheliegender Plan

Bei der Suche nach dem neuen Heim wurde die Berliner Familie in Falkensee fündig. Ein großes Haus, ruhig gelegen, weitläufiger Garten. Die Wohnung im Erdgeschoß passte. In der ersten Etage zwei Zimmer, eine Küche und ein Bad. Darüber noch einmal zwei Wohnräume und ein Badezimmer. Umbauten wurden nötig und durchgeführt, alles selbst finanziert. „Wir haben keine Zuschüsse beantragt“, sagt Beate Benke. „Ich wollte loslegen und nicht erst ewig Anträge ausfüllen.“Beate Benke hatte schon lange enge Kontakte zur Lebenshilfe in Berlin. Sie suchte dort Unterstützung, doch als sie ihr Projekt vorstellte, konnte sie niemanden überzeugen. „Ich glaube, meine Idee, das traf sie völlig unvorbereitet“, sagt Benke. „Auch in unserem Bekanntenkreis waren die meisten Leute skeptisch.“ Benke ließ sich nicht entmutigen und versuchte es nun in Falkensee, bei der Lebenshilfe Havelland e.V.

„Diesen Anruf werde ich nie vergessen“, sagt Manuela Kantelhardt von der Lebenshilfe in Falkensee. „Ich hielt die Nachfrage zunächst für einen Witz.“ Kantelhardt sucht seit Jahren mehr oder weniger erfolglos nach Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Hilfsbedarf.„Heute muss mein Glückstag sein“, rief sie ins Telefon. erinnert sich Beate Benke an dieses erste Gespräch. „Ja, und es fühlt sich immer noch wie ein warmer Regen an“, sagt Kantelhardt.

Fähigkeiten ergänzen sich

und wachsen

Eine der neuen Mieterinnen ist Ines Wahlich (46). Wahlich erzählt, dass sie schon in einigen Wohnprojekten gelebt hat. Hier ist sie jetzt heimisch geworden und hat einen weitaus größeren Spielraum, was die täglichen Entscheidungen angeht. Sie lernt gerade, sich Ressourcen einzuteilen, sei es nun Geld, Zigaretten oder Marmelade. „Soweit sie das kann“, sagt Kantelhardt. „Sie kann es hier lernen, sie soll aber keinesfalls überfordert werden.“ Fragt man Ines Wahlich, wie ihr das neue Zuhause gefällt, sagt sie: „Ich bin so dankbar, dass ich hier wohnen darf.“ Dabei zieht sie das O in „so“ ordentlich in die Länge.

Mit Wahlich zog auch Andrea Volkmann (44) in die WG. „Diese Auswahl zu treffen, das war nicht leicht“, sagt Kantelhardt. „Wir haben uns alle auf Anhieb verstanden“, sagt Beate Benke. Volkmann lebte zuletzt in einer eigenen Wohnung, kam dort zwar zurecht, litt aber unter der Einsamkeit. Hier hat sie Gesellschaft und kocht gern für die anderen Bewohner und natürlich sich selbst. Sie ist nicht allein und findet doch Privatsphäre, wenn sie diese sucht.

Nils hat bei dem Thema Essen kurz interessiert den Kopf gehoben. Mit den Frauen gemeinsam Essen, das findet er schon gut. Ansonsten muss er sich an die neue Situation noch gewöhnen. Ganz anders sein Bruder Finn. Er lobt Volkmanns Kochkünste und die geselligen Abende. „Klar, das ist keine normale Studenten-WG,“ sagt er.

Für Beate Benke ist das Projekt ein „toller Erfolg“. Kantelhardt stimmt ihr zu. „Das war ja auch Neuland für uns. Aber Dank der Familie Benke ist diese WG wirklich beispielhaft gelungen.“ Kantelhardt würde sich Nachahmer wünschen, denn die Suche nach Wohnraum für ihre Schützlinge ist weiterhin schwierig. Und: „Auch wir hätten das allein nicht geschafft. Wir haben ganz viel und unkomplizierte Hilfe durch den Landkreis erhalten.“

Auch der Garten der Familie Benke wird gemeinsam genutzt. „Ich kann da auch jede Unterstützung gebrauchen“, sagt Ivo Benke. Unterstützung brauchen auch dann und wann die neuen Mieter. „Dann klopfen sie einfach an meine Tür“, sagt Beate Benke. „Das wird aber zunehmend weniger. Ich selbst geh ja auch nicht jeden Tag rauf. Es ist jedoch schön zu wissen, dass ich es könnte.“