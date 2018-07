Mit Fischer Carl Fischer durch die Fischerstadt

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Erstaunlich viele Ketziner waren kürzlich gekommen, um sich von Carl Fischer, wie sich Stadtführer Wolfgang Wiech selbst nennt, durch weniger bekannte Ecken in der Alt-Stadt des Fischerstädtchens führen zu lassen. Sie trafen sich an der Ketziner Tourist-Information in der Rathausstraße - und damit gleich auf einem von historischen Gebäuden gesäumten Platz.

So beherbergte das heutige Gebäude der Tourist-Information einst die im Jahre 1854 gebaute Schule und gleich nebenan prägt die Evangelische Kirche St. Petri das Stadtbild. „Sie wurde zwischen 1150 und 1180 als Wehrkirche gebaut“, erzählte Wolfgang Wiech den 13 Teilnehmern am Stadtrundgang. Allerdings sei von der einstigen Gestalt nur noch der Wehrturm erhalten. Wenig später, 1197, sei Ketzin in einer Urkunde erstmals erwähnt worden, weiß der Stadtführer zu berichten, und zwar in der Schenkungsurkunde des Markgrafen Otto II.. Stadtrecht hat Ketzin/Havel aber erst ab 1255.

Auf dem gegenwärtig ziemlich trostlos aussehenden Marktplatz verwies Wolfgang Wiech auf eine Gedenktafel, die an ein weltpolitisch bedeutsames Ereignis erinnert. Am 25. April 1945 schloss die Rote Armee in Ketzin den Ring um Berlin. Wenige Meter weiter stehen in der Albrechtstraße, eigentlich kaum beachtet, drei recht große Glocken. Nach den im Ersten Weltkrieg eingeschmolzenen Glocken erklangen ab 1926 in der St. Petri Kirche neue, allerdings Stahlglocken. Sie wurden 2005 ersetzt und lagern nun an dieser Stelle, leider ohne jegliche Erläuterung.

An der Plantagenstraße angekommen, fragte der Stadtführer in die Runde, warum sie wohl so heißen mag. „Na weil hier einst die Stadtgrenze war und außerhalb Plantagen mit Maulbeerbäumen für die Seidenraupenzucht gestanden haben sollen“, antwortete er selbst darauf.

Immer wieder sehenswert: die kleinen wieder aufgehübschten Häuschen im Fischerviertel. Noch stadtbekannt die Fischer Bethke, Habicht und Cuhrts, die einst auf der Havel ihren Broterwerb hatten. Allerdings waren es 1900 noch einige mehr. 29, so erzählte es einst Gerhard Cuhrts, seien es gewesen. Allerdings, so der Stadtführer, hat eigentlich die Ziegelindustrie das Städtchen mehr geprägt als die Fischerei. Nach dem Entdecken der Bedeutung örtlicher Tonvorkommen um das Jahr 1850 durch den Lehrer Adolf Kaselitz entstanden nach und nach vierzehn Ziegeleien, die Einwohnerzahl stieg von rund 1.000 auf 3.462.

An der Havelpromenade angekommen, schwärmte Maria Börngen aus Bornstedt dann auch von der herrlichen Natur und der Architektur des Havelstädtchens. Dazu gehören auch die 1885 gebaute Katholische Kirche und das Rathaus. Letzteres wurde 1887 zunächst als Wirtschaftsgebäude gebaut, diente bis 1907 als Kaiserliche Post und nach dem Anbau des Seitenflügels und des Turmes bis heute als Rathaus.

Fast alle Altstadtgebäude haben eine erzählenswerte Geschichte. Nachdem der Späthsche Gutshof mehr als 20 Jahre verfiel entstand hier auf Initiative von Helga Breuninger ein sehenswertes neues Zentrum. Der denkmalgeschützte Rinderstall wurde Wirtschafts- und Wohngebäude mit Sparkasse und das Gutshaus ein Hotel. Die Cantina und der neue Einkaufsmarkt ergänzen das attraktive Bauensemble.

Gut eine Stunde hatte Wolfgang Wiech seinen Zuhörern die Geschichte der Altstadt näher gebracht und konnte in dieser Zeit doch nur einen Bruchteil näher erklären. Deshalb lohne es sich, auch die Stelen am Rande des Rundganges zu lesen, die die Historie der Gebäude im Detail erläutern würden, meinte er ergänzend.