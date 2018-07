Auf dem Wasser ticken die Uhren anders

Lustige Runde: Am Sonntag ging es für die Gäste einer Geburtstagssause mit dem Hausboot nach Müllrose. Start war am Vormittag am Trockendock. © Foto: Janet Neiser

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ, Jörg Hanisch) Die Sommerferien bescheren den Schülern iele spannende Erlebnisse. Die Redakteure der Märkischen Oderzeitung haben lohnende Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland und Frankfurt aufgespürt. Heute: Auf dem Wasser und in der Luft rund um Eisenhüttenstadt.

„In diesem Jahr läuft es besser.“ Rolf Schamberger hat am Bootsverleih Boot Charter Baser am Oder-Spree-Kanal in Eisenhüttenstadt gut zu tun. „Das wird wohl auch am Wetter liegen“, sagt der weißbärtige Rentner, der sich auf dem Wasser mindestens so fühlt wie daheim auf der Couch bei seiner Frau. Am Sonntag hat er eine TourGeburtstags-Tour nach Müllrose. „Mit dem Hausboot.“ Vier davon kann er verleihen. Und das wird gern angenommen. Meistens ist Schamberger dann auch auch der Kapitän. Denn für die großen Boote braucht man einen Bootsführerschein.

Anders sieht es bei den Fünf-PS-Booten aus. Die kann jeder ab 18 Jahren steuern, wenn er oder sie vorher eine kurze Einweisung mitgemacht hat. Schließlich gibt es auch auf dem Wasser Verkehrsregeln und Verkehrsschilder. Und das Ab- und Anlegen will ebenfalls geübt sein. Nun könnte man ja denken, dass die meisten, die bei Rolf Schamberger Halt machen Einheimische sind, die Lust haben, einfach mal die Landschaft der Stadt zu erkunden. Doch weit gefehlt. „Die meisten kommen von ziemlich weit her.“ An Ungarn und Schweizer kann er sich erinnern. Jüngst waren auch Touristen aus dem Sauerland da. Normalerweise könnten die Hobby-Schiffer dann sogar auf die Oder rausschippern. Allerdings herrscht dort gerade ziemliche Ebbe. „Die Oder ist nicht befahrbar“, erklärt Schamberger. Dass der Grenzfluss im Sommer oft viel zu wenig Wasser führt, machte der Fahrgastschifffahrt schon vor Jahren schwer zu schaffen. Unberechenbar ist dieser Fluss.

Aber es bleibt der Oder-Spree-Kanal. Wenn die Schleusen alle funktionieren, kann man dort etliche Kilometer zurücklegen. „Die meisten machen tatsächlich Tagestouren“, berichtet Rolf Schamberger. „Manche bleiben aber auch mal zwei Tage weg.“ Zu sehen gibt es neben wunderbarer Natur und idyllischen Wohnanlagen am Wasser auch Industrieanlagen. An den Hochöfen von ArcelorMittal kommt man beispielsweise vorbei. Eine Werkbesichtigung der anderen Art. Rolf Schamberger gibt vor dem Ablegen gern Tipps, wenn es um die Streckenauswahl geht. Eine Fahrt durch die Zwillingsschachtschleuse in Eisenhüttenstadt ist sicherlich ein richtiges Abenteuer. Etwas Zeit muss man da zwar mitbringen, aber so eine Fahrstuhlfahrt im Boot lohnt allemal.

Wer Kinder mit aufs Boot nehmen möchte, die noch nicht schwimmen können, kein Problem. Es gibt Rettungswesten in verschiedenen Größen, versichert der Bootsverleiher und verrät noch etwas. In Bad Saarow soll es demnächst auch einen Bootsverleih von Boot Charter Baser geben. Die Zentrale der Firma sitzt in Fürstenwalde.

Eins stellen die meisten Hobby-Kapitäne relativ schnell fest: Auf dem Wasser ticken die Uhren anders. Entschleunigung ist möglich. Wer auf dem Oder-Spree-Kanal nach Westen fährt, kann in Höhe der Ziltendorfer Brücke hingegen Motorengeräusche hören, nämlich die der startenden und landenden Flugzeuge auf dem Verkehrslandeplatz Eisenhüttenstadt bei Pohlitz. Auch das ist ein Tipp für die Ferien. Ein Rundflug über Eisenhüttenstadt, die wunderschöne Umgebung mit all dem Wasser und Luftbilder vom eigenen Haus sind besondere Erinnerungen. Das Personal des Flugplatzes hält sogar einen kleinen Imbiss und Kaffee, Kuchen und Eis bereit. Ob auf dem Wasser oder in der Luft – Ferien können auch zu Hause schön sein.