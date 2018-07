Robert Iwanetz

Frankfurt (Oder) Vor sieben Jahren startete Daniel Grabow das Helene Beach Festival, das sofort zu einem riesigen Erfolg mutierte. Wie viel Kraft es kosten würde, wusste er damals nicht. Nun versucht er, sich sein Leben zurück zu holen.

In wenigen Tagen werden bis zu 25 000 Menschen am Strand des Helenesees zu den Klängen des weltberühmten Techno-Stars Paul Kalkbrenner in Ekstase fallen. Doch für Daniel Grabow hat der Stress längst begonnen. Der ehemalige Ringer kämpft an allen Fronten, damit das Festival auch im achten Jahr seines Bestehens eine möglichst reibungslose Mega-Party werden kann.

Angekündigt haben sich 150 Musiker auf acht Bühnen. Neben Paul Kalkbrenner auch andere Pop-Größen wie Savas & Sido oder Westbam. Das Künstler-Budget ist dieses Jahr auf über eine Million Euro angewachsen. Mit der Organisation sind acht Angestellte der Gastroplan Event & Catering GmbH & Co KG fast das ganze Jahr beschäftigt. Längst hat das Helene Beach Festival ein Format erreicht, das größer eigentlich nicht mehr geht. Die Hauptbühne, die Live-Technik, die Namen der Künstler – nichts davon muss sich auf dem deutschen Festival-Markt verstecken. „Mehr Fasching geht nicht“, sagt Geschäftsführer Daniel Grabow.

Der ehemalige Jura-Student (mit der Matrikelnummer 13 an der Viadrina) war selbst nie Festivalgänger. „Ich wollte nie auf Dixi-Klos gehen und mich drei Tage lang mit Kleenex durchschlagen“, erzählt Grabow, der musikalisch in der Berliner Techno-Szene der frühen Neunzigerjahre sozialisiert wurde. Stattdessen entwickelte er schon vor über zehn Jahren die Vision einer Alternative – einem „Urlaubsfestival“, wie er es nennt – auf dem die Besucher freiwillig noch ein paar Tage länger bleiben. „Uns war von Anfang an klar, dass wir nie die größten oder reichsten sein werden. Unser Pfund ist die schönste Location“, erzählt Grabow.

Damals, um 2009 herum, war er als Unternehmer bereits viele Jahre im Nachtleben tätig. Grabow führte die Diskothek Magnet in Eisenhüttenstadt sowie die Clubs Kamea, Bellevue und Bananas in Frankfurt. Trotzdem begleitete ihn eine beständige Angst vor der Abwanderung der Zielgruppe aus der strukturschwachen Region. Fast 30 000 potenzielle Clubgänger habe er in den letzten Jahren verloren, schätzt er. So kam die Idee zum Festival gerade richtig: Eine Party, die all die 18 bis 25-Jährigen – wenn auch nur für ein Wochenende – mit ihrer Anziehungskraft zurück nach Frankfurt holen würde. Für die musikalische Ausrichtung übernahm er das Geschäftsmodell aus dem Club-Betrieb: „Wir kommen ursprünglich aus der elektronischen Ecke, hatten aber schon immer auch Hip-Hop und kommerzielle Bereiche – diese Offenheit wollten wir übertragen“.

Für ihn steckte von Anfang an nie Idealismus dahinter, sondern die Chance auf wirtschaftlichen Erfolg. „Ich habe damals das Potenzial der Location erkannt und wollte es vermarkten.“ Tatsächlich kamen bereits zur ersten Ausgabe mehr als 10 000 Menschen – obwohl es fast durchgängig regnete. „Wir waren damals fix und fertig, hatten so viel Energie in die Vorbereitung gesteckt und dann dieses Pech. Ich hatte Tränen in den Augen“, erinnert sich Grabow. Womit er damals nicht rechnete, war die Empathie der Besucher. Das Festival löste trotz sintflutartiger Regengüsse eine Welle der Begeisterung aus, die auch die Mitarbeiter trug. „Wir fragten uns: Wie wird es dann erst mit gutem Wetter?“.

Seitdem ist das Beach Festival eine nicht aufhörende Erfolgsgeschichte. Jedes Jahr ausverkauft – mit einer Strahlkraft, die weit über Frankfurt hinausgeht. Mit dem Erfolg konnten auch andere Events realisiert werden, die sich allein nicht selber tragen würden, wie das alternative Greenland-Festival oder der gemeinsame Meditationsworkshop Yoga United.

Mit dem Erfolg nahm auch das Stresslevel exponentiell zu. Daniel Grabow schlägt sich seit Jahren mit genervten Anwohnern, Emissionsdebatten, persönlichen Anfeindungen, fehlenden Genehmigungen aus dem Gewerbeamt und geringem Rückhalt aus der Politik herum. Er beklagt sich nicht, aber man merkt ihm an, wie wenig Verständnis er für den negativen Grundton der Auseinandersetzungen hat. „Hier ist nie auch nur ein Cent an Fördergelder geflossen. Das ist alles selbst erarbeitet“, sagt er.

Als er den Helenesee 2012 kaufte, habe er das Gelände mit mehreren Millionen Euro Schulden übernommen. Nur der Erfolg des Festivals habe den See am Leben erhalten. So konnte der reguläre Eintritt verringert und zahlreiche beliebte Veranstaltungen wiederbelebt werden. Was trotzdem nicht kam, ist: Anerkennung durch die Stadtpolitik.

Allein der festivalbedingte Umsatz für den regionalen Einzelhandel beträgt in diesem Jahr eine halbe Million Euro, rechnet er vor. Trotzdem lag Anfang Juli noch immer keine Genehmigung vom Gewerbeamt vor. „Meine Kraft geht an so vielen Stellen sinnlos weg, dass ich gar keine Kapazitäten habe, die Marke an sich weiterzuentwickeln“, sagt Grabow.

Der Druck am hart umkämpften Festival-Markt nimmt indes immer weiter zu. „Es ist unglaublich, welche Preise da mittlerweile gezahlt werden“, berichtet Grabow. Die Kosten würden jedes Jahr steigen. Alleine für mobile Toiletten und Duschen zahlt der Helenesee-Betreiber rund 200 000 Euro. So ist das Helene Beach Festival mittlerweile in einer Größenordnung angekommen, bei der eine Schieflage schnell zu gewaltigen Problemen für das gesamte Unternehmen führt. „Wenn bei Rock am Ring der Headliner ausfällt, ist das für die kein Weltuntergang. Für uns kann es das Ende bedeuten“, sagt Grabow.

Er selbst verhandelt deshalb mit Partnern aus dem Musik-Business und anderen Festival-Organisatoren. Grabows Ziel ist es, das riskante Veranstaltungsgeschäft künftig auf mehr Schultern zu verteilen. So soll sich die Helenesee AG als Dienstleistungs- und Vermietungsgesellschaft noch schneller weiter entwickeln können. „Jetzt, wo wir genügend Angeln im Teich haben, gibt es auch Möglichkeiten.“ Sein langfristiges Ziel ist es, die Planungssicherheit zu bekommen, die ihm all die Jahre abging. Das heißt für ihn: eine dauerhafte Genehmigung vom Gewerbeamt zu erhalten und damit auch die verbundene Legitimation aus dem Rathaus. Weniger Kampf, mehr Sicherheit. „All die Jahre diese Belastung durchzustehen, war Kamikaze“, sagt Grabow.

Der 46-jährige Vater dreier Kinder plant schon länger, seine „Work-Life-Balance“ geradezubiegen. „Ich will mein Leben zurückkriegen“, sagt der Unternehmer nachdenklich. Das Festival dürfe ihn nicht auffressen – schon gar nicht, wenn die Leute keinen Beifall klatschen. „Mein langfristiges Ziel ist ein Leben mit weniger psychischem Druck“, resümiert Daniel Grabow. Aber zunächst gilt für ihn – auch im achten Jahr – 25 000 Besucher glücklich zu machen.