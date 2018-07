Lautsprecher-Spitzenqualität aus Gusow

Ingo Mikat

Friedersdorf In ihrer 31. Plauderstunde beschäftigten sich die Radiofreunde des Friedersdorfer Kunstspeichers mit der Herstellung von Lautsprechern in der Oderregion. Sie wurden in Gusow produziert.

Wolfgang Kurtz war einst Leiter Produktion und stellvertretender Betriebsleiter des in der DDR-Zeit in Gusow eingerichteten Betriebsteils des VEB Statron Fürstenwalde. Der Diplomingenieur studierte an der TH Ilmenau und begann sein Berufsleben in der Konsumgüterproduktion des Halbleiterwerkes Frankfurt. 1974 wechselte er in den VEB Statron und übernahm die Leitung der Qualitätssicherung in Gusow. Nach Schließung der Lautsprecherproduktion in der Wendezeit arbeitete er ab 1992 bei der Deutschen Telekom. Zu Beginn wartete Wolfgang Kurz mit einer Überraschung auf. Er berichtete den erstaunten Zuhörern, dass die Mitarbeiter des Gusower Betriebsteils von Statron nicht nur Lautsprecher, sondern für eine kurze Zeit auch das legendäre HF Radio „RK 5 sensit“ herstellten. Insgesamt 750 der von der Firma HELI in Limbach-Oberfrohna im Jahr 1968 entwickelten voll transistorisierten Spitzengeräte verließen den Betrieb. Karl-Heinz Boßan freute sich, dem Referenten ein funktionsfähiges derartiges Gerät aus dem Fundus des Museums der Radiofreunde für eine Klangdemonstration bereitstellen zu können.

Das „RK 5 sensit“, von Wolfgang Kurtz als absolutes technisches Spitzengerät seiner Zeit charakterisiert, komplettierten zwei Kugelboxen. Es begeisterte die Veranstaltungsteilnehmer mit brillanter Musikwiedergabe. Das Gerät kostete ohne Boxen 1470 DDR-Mark. Eine Arbeiterin in Gusow verdiente durchschnittlich 700 DDR-Mark monatlich, zahlte aber auch selten über 70 Mark Miete. Nach der Vorführung des Gerätes beschrieb Kurtz zahlreiche in Gusow gefertigte Lautsprecher und seine speziellen Aufgaben zur Qualitätssicherung. Auf Grund ihrer Form gab es besonders viele Probleme bei Kugelboxen. Ihre Herstellung und auch ihr Transport erforderten völlig neue spezielle Fixierungen. Stolz zeigte der Ingenieur zudem auf die kollektive Entwicklung einer Frequenzweiche, bei der sich durch den Einsatz einer innovativen Aluminiumspule die Produktion von 80 Stück pro Tag und Arbeitskraft auf 480 Stück steigern ließ. Der alternative Einsatz von Aluminium für das Bauteil sei nicht zur Einsparung von Kupfer, sondern ausschließlich zur Intensivierung der Herstellung erfolgt.

Lautsprecher aus Gusow zogen in viele Haushalte der DDR ein, wurden aber auch weltweit exportiert oder gern in Kulturhäusern verwendet. Allein 6000 Stück sollen sich in Decken des Palastes der Republik befunden haben. Die Gusower Produktion zeichnete sich nicht nur durch Spitzenprodukte und neue Technologien, sondern auch durch zahlreiche Rehabilitationsarbeitsplätze aus. Zu den Sozialleistungen des Betriebes zählten, fast wie in den High-tech-Firmen des Silicon Vally heute, täglicher Frühsport für alle Mitarbeiter und ein regelmäßiger Arztbesuch. Zudem gab es eine Verkaufsstelle und eine Kantine. Einmal im Monat kamen Friseure und Fußpfleger in den Betrieb. Schnell wuchs die Belegschaft von anfangs 20 bis 1980 auf 78 Beschäftigte. Bei Schließung arbeiteten rund 120 Kollegen im Gusower Werk.

Die Frage, warum niemand die Produktion später weiterführte, konnte Wolfgang Kurtz nicht beantworten. „Wir haben wirklich qualitative Weltspitzenprodukte produziert“, sagte er. „Die Hälfte unserer Produktion verkaufte die Firma Conrad mit großem Erfolg in Westdeutschland.“ Ohne einen starken Partner und fachlicher Anleitung endete Anfang der 90er Jahre die geschichtlich kurze Zeit, in der Bewohner des Oderbruchs bewiesen, dass sie nicht nur gute landwirtschaftliche Erzeugnisse, sondern auch technische Spitzenprodukte herstellen können.