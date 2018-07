Ein Pionier der Automobiltechnik

Legenden der Automobiltechnik: In der Tatra-Galerie gibt eine neue Ausstellung Einblicke in die Ära der Staatskarossen. Iris Riesebeck (l.) hat die Geschichte des Technikers Hans Ledwinka aufgearbeitet, dessen Erkenntnisse bis heute Bedeutung haben. © Foto: Oliver Voigt

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) In der Angermünder Tatra-Galerie Riesebeck wurde eine neue Ausstellung eröffnet, die sich mit der Automobilentwicklung der Fahrzeugmarke Tatra beschäftigt.Im Mittelpunkt steht ein Unbekannter: Hans Ledwinka – ein Techniker, der Automobilgeschichte schrieb.

Ob Benz, Opel, Peugeot, Porsche oder Renault – alle diese Automarken tragen große Namen ihrer Erfinder oder Hersteller. Eine Automarke namens „Ledwinka“ gibt es nicht. Der Name ist in Vergessenheit geraten. Dabei gehört Hans Ledwinka (1878 – 1964) neben Ferdinand Porsche zu den bedeutendsten Automobilpionieren. Ledwinka war Chefkonstrukteur der Nesselsdorfer Wagenbaufabrik-Gesellschaft, die 1923 in Tatra umbenannt wurden und seit 1945 in Tschechien liegen. Ledwinkas Erkenntnisse waren bahnbrechend für die neu entstandene Automobilbranche, die sich von der ersten motorbetrieben Kutsche 1897 zu High-Tech-Autos voll digitaler Technik heute entwickelt hat.

Diese Entwicklung eines Jahrhunderts kann man an einem besonderen Ort eindrucksvoll sehen und erleben: in der Tatra-Galerie Riesebeck. Es ist eine einzigartige private Sammlung, die es so auf deutschem Boden kein zweites Mal gibt und die in Europa nur noch im Tatramuseum Koprivinice, der Produktionsstandort der Tatrawerke, ihresgleichen findet. Iris Riesebeck führt seit dem Tod ihres Mannes Jürgen, Kfz-Meister und leidenschaftlicher Restaurator, das Erbe und die Ausstellung weiter, die regelmäßig zum Treffpunkt der internationalen Tatrafreunde wird und immer wieder Besucher begeistert, nicht nur Oldtimerfreunde und Technikfans.

Automobilgeschichte ist auch Technik- und Kulturgeschichte und spiegelt gesellschaftliche und politische Entwicklungen wider, findet Iris Riesebeck, die mit ihren herzlichen Führungen und thematischen Ausstellungen gerade diese Aspekte hervorheben möchte. Deshalb steht in der neuen Ausstellung ein Mensch im Mittelpunkt. Hans Ledwinkas Entwicklungen haben an Bedeutung bis zum heutigen Tage nicht verloren. Er entwickelte schon in den 1920er Jahren als Weltneuheiten den neuartigen Zentralrohrrahmen, die Pendelachse, den luftgekühlten Acht-Zylinder-V-Motor, war Pionier der Aerodynamik. Die erfolgreichen Nachkriegsmarken VW Käfer und Porsche 356 basieren auf den Entwürfen Ledwinkas, erklärt Iris Riesebeck den zahlreichen Besuchern der Ausstellung, die sie selbst zusammengestellt hat.

Die Technik dazu ist in den Hallen der Galerie zu bestaunen, vom ältesten Tatramodell T 12, Baujahr 1936, mit Holzkarosse und „Klimaanlage“ (ein Schlitz in der Frontscheibe), bis zum letzten Fabrikat T 701, ein Prototyp, der in Handarbeit in der Entwicklungswerkstatt Koprivinice gebaut wurde, ehe 1998 die Pkw-Produktion eingestellt wurde.

Besonders stolz ist Iris Riesebeck auf den Tatra Spezial von 1980, eine Kostbarkeit, von der es nur noch vier oder fünf Stück gibt. Das einzige in Deutschland steht in Angermünde. Es ist eine Sonderanfertigung für Regierung und Staatsgäste, 15 Zentimeter länger mit Luxusausstattung, getönten Scheiben, Servolenkung, Klimaanlage und Barhalter auf der weich gepolsterten Rückbank. Wer hier her kommt, muss unbedingt in den Autositzen Platz nehmen.

„Tatras sind unglaublich bequem, man steigt selbst nach 1000 Kilometer ohne Rückenschmerzen aus dem Auto“, bestätigt Kurt Jänicke aus Hohenwutzen, einer der vielen Tatrafreunde aus ganz Deutschland, Tschechien und Österreich, die sich regelmäßig in Angermünde oder zu gemeinsamen Ausfahrten durch Europa treffen, natürlich stilecht im eigenen restaurierten Tatra anreisen. Man kennt sich, wie in einer großen Familie, bestätigt Sven Ahrens, Vorsitzender des Vereins der Tatrafreunde.

Die Ausstellung ist nach Anmeldung offen für jeden Interessierten.