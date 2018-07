Historientour zu Fallada und Rennbahn

Irina Voigt

Neuenhagen (MOZ) Rund 50 Personen sind am Sonnabend der Einladung der Gemeindebibliothek und des versierten Hobbyhistorikers Kai Hildebrandt gefolgt und auf Spurensuche zu 150 Jahren Galopprennbahn und 125 Jahren Fallada gegangen. Die Enttäuschung, dass dies nicht per Kremser, sondern im Bus passierte, war rasch überwunden.

„Ich interessiere mich sehr für Fallada“, sagte die Strausbergerin Renate Mäbert. Die ehemalige Deutschlehrerin weiß die kreativen Neuenhagener Angebote sehr zu würdigen. Mal einen Blick in die Rennställe werfen zu können, war für Familie Schröter aus Krefeld Grund, sich der Rundtour anzuschließen. Zumal Tochter Carolin im heimischen Rennstall Mäder trainiert.

Hildebrand war in seinem Element. Zahlen und Fakten zur Historie sprudelten nur so, unterstrichen von historischen Bildern, Anekdoten und Schicksalserzählungen der damaligen Besitzer und Eigner.

Ein Glanzpunkt war die Besichtigung des Graditzer Hofs. Dort nahm sich auch Julia von Berg Zeit für die Besucher. Die konnten einen Blick in die denkmalgeschützen und mit viel Liebe wieder hergerichteten Stallanlagen, die Wintertrainierbahn und das alte Wannenbad für Pferde werfen. Vom Wohlstand der Erbauer, so berichtete Hildebrandt, zeugten die blau-weißen Kacheln der Futterkrippenumrandung aus Meißner Porzellan. Hinter dem Geläuf der Galopprennbahn warf man einen Blick auf die Ruine der Pumpstation von 1886, als mit Wasser aus dem Fließ gewässert wurde.

An jeder Station gab Stefanie Reich Kostproben aus passenden Geschichten von Fallada zum Besten, so dass der Schriftsteller, der am Abend bei einer Lesung mit Jörg Gudzuhn im Theatron am Neuenhagener Rathaus zu seinem Recht kam, immer mittendrin war. Dort übergab der Vorsitzende des Bürgervereins Bollensdorf Rainer Becker Dutzende Belege und Genehmigungen für Anschaffung und Herstellung des Reliefs am Fallada-Haus an die Gemeinde. Darunter auch die Sammelliste über 13 000 Euro, die die Fallada-Freunde für das Kunstwerk von Michael Klein aufbrachten.(Iv)